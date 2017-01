Супруга 45-го президента США Дональда Трампа Меланья опубликовала свой первый твит в качестве первой леди страны.

"Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди", - написала она.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z