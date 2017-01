Charlie Hebdo за карикатуру по поводу лавины привлекут к суду в Италии (ФОТО)

Власти итальянского городка Фариндола, в котором находится отель Rigopiano, погребенный в среду под снегом в результате схода с гор мощной лавины, намерены подать судебный иск против французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуру в связи с этим трагическим событием, сообщает РИА Новости.

На карикатуре изображена съезжающая с горы на лыжах смерть, держащая вместо лыжных палок две косы. Подпись гласит: «Италия. Снег идет».

Another terrible cartoon from @Charlie_Hebdo_ about Italy's earthquake/avalanche tragedy. "the snow has arrived, but not for everybody." pic.twitter.com/wDvgon0ZWs