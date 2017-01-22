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Charlie Hebdo за карикатуру по поводу лавины привлекут к суду в Италии (ФОТО)

Опубликовано 21.01.17 22:59 Charlie Hebdo за карикатуру по поводу лавины привлекут к суду в Италии (ФОТО)

Власти итальянского города Фариндола, где расположен попавший под лавину отель «Ригопьяно», подадут иск против французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Власти итальянского городка Фариндола, в котором находится отель Rigopiano, погребенный в среду под снегом в результате схода с гор мощной лавины, намерены подать судебный иск против французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуру в связи с этим трагическим событием, сообщает РИА Новости.

На карикатуре изображена съезжающая с горы на лыжах смерть, держащая вместо лыжных палок две косы. Подпись гласит: «Италия. Снег идет».

Мэр Фариндолы Иларио Лаккетта заявил, что ужшкммт уже дано поручение подготовить иск против журнала и авторов рисунка. До этого было принято аналогичное решение в связи с карикатурой, посвященной землетрясению в центральной Италии 24 августа 2016 года, жертвами которого стали около 280 человек.

Как ранее сообщал Topnews, трагедия произошла в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, видимо, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где находились более 30 человек.

По последним данным погибло 4 человека. поисковая операция продолжается.
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