Из накрытого лавиной отеля спасатели достали мать с сыном (ВИДЕО)
Опубликовано 21.01.17 14:42
В накрытом лавиной в Италии отеле мать с сыном 43 часа дожидались спасателей.
Итальянским спасателям удалось извлечь женщину и ребенка из-под снежных завалов накрытого лавиной отеля "Ригопьяно" в Абруццо. Как сообщает телеканал Ansa, мать и сын находились под обломками погребенного лавиной итальянского отеля 43 часа.
Состояние спасенных удовлетворительное, угрозы их жизням нет, они находятся в больнице под наблюдением.
Ранее на поверхность удалось поднять девять уцелевших. Среди спасенных — четверо детей.
В настоящее время поисково-спасательная ужшкммт операция продолжается — под снегом остается еще один постоялец.
Накануне спасатели нашли тела двух женщин. Таким образом число погибших при ударе лавины выросло до четырех человек, сообщает ТАСС.
Как ранее сообщал Topnews, в момент трагедии в гостинице находились около 30 человек.