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Из накрытого лавиной отеля спасатели достали мать с сыном (ВИДЕО)

Опубликовано 21.01.17 14:42 Из накрытого лавиной отеля спасатели достали мать с сыном (ВИДЕО)

В накрытом лавиной в Италии отеле мать с сыном 43 часа дожидались спасателей.

Итальянским спасателям удалось извлечь женщину и ребенка из-под снежных завалов накрытого лавиной отеля "Ригопьяно" в Абруццо. Как сообщает телеканал Ansa, мать и сын находились под обломками погребенного лавиной итальянского отеля 43 часа.

Состояние спасенных удовлетворительное, угрозы их жизням нет, они находятся в больнице под наблюдением.

Ранее на поверхность удалось поднять девять уцелевших. Среди спасенных — четверо детей.

В настоящее время поисково-спасательная ужшкммт операция продолжается — под снегом остается еще один постоялец.

Накануне спасатели нашли тела двух женщин. Таким образом число погибших при ударе лавины выросло до четырех человек, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщал Topnews, в момент трагедии в гостинице находились около 30 человек.
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