Землетрясение в Италии: лавина накрыла отель с туристами, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Землетрясение в Италии спровоцировало сход лавины. Из заваленного снегом отеля извлекли тело первого погибшего.

Землетрясение в Италии: снежная лавина накрыла отель в туристами, есть погибшие

В Италии снежная лавина полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola. В этот момент в здании могли находиться более 20 человек, сообщает РБК со ссылкой на RaiNews24.

Инцидент произошел в итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо. О сходе лавины сообщили два постояльца отеля. В данный момент спасатели пытаются добраться до здания. Телефоны находящихся в отеле людей, в том числе мобильные, не ужшкммт отвечают, добавляет телеканал.

Сейчас спасатели извлекли тело первого погибшего в заваленном лавиной отеле в центральной Италии, сообщает РИА Новости.

Χιονοστιβάδα "εξαφάνισε" το ξενοδοχείο Rigopiano di Farindola hotel, κοντα στο όρος Gran Sasso, στην Ιταλία. Φόβοι για δεκάδες νεκρούς. pic.twitter.com/XN1klNvk3g — Maria Denaxa (@mdenaxa) 18 января 2017 г.

Из-за сложных метеоусловий спасатели добирались до отеля несколько часов. Первая группа прибыла на место происшествия только около 4.30 (6.30 мск).

"Были спасены два человека — именно они подали сигнал о помощи. Есть раненые, но еще неизвестно, сколько человек пропали без вести или даже погибли", — написал в Facebook глава провинции Пескара Антонио Ди Марко. По его словам, из-за схода лавины здание гостиницы сместилось на десять метров.

Землетрясение в Италии: мощные снегопады мешают спасателям

Накануне в областях Лацио, Абруццо и Марке произошли четыре сильных подземных толчка магнитудой 5,1-5,4, они ощущались и в исторической части Рима, более чем в ста километрах от эпицентра. Ликвидация последствий стихийного бедствия осложняется холодной погодой и мощными снегопадами.

Во многих районах в центре Апеннин снежный покров достигает одного-двух метров, и неблагоприятные погодные условия осложняют ситуацию в регионе. На расчистку снега брошены дополнительные силы, в том числе военные. Без электричества остаются около 150 тыс. человек, отмечает ТАСС.