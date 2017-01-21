В Москве полиция застрелила убийцу с гранатой во время задержания (ВИДЕО)

Сосед подозреваемого в покушении на бизнесмена рассказал про нападение с гранатой в Москве.

Полицейские на востоке Москвы вынуждены были застрелить подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена после того, как при задержании он оказал сопротивление и угрожал взорвать гранату, сообщает пресс-служба полиции.

В сообщении сказано, что сотрудники МУРа вышли на след подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена и установили, что мужчина находится в одном из домов на Щелковском шоссе. При ужшкммт попытке его задержания он сопротивлялся и стал угрожать полицейским взорвать гранату, держа в руках похожий на нее предмет, передает ТАСС.

Полицейские применили табельное оружие. В результате злоумышленник получил ранение, от которого скончался. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Было ощущение, что это происходило на этажах выше. Пока не перешел в другую комнату, слышал хлопки", - рассказал РЕН ТВ мужчина, проживающий в этом доме.

При этом он отметил, что соседи обычно вели себя тихо и отметил, что подъезд в целом был "вполне дисциплинированным.

В пресс-службе напомнили, что 18 января в 17:42 в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: Шмитовский проезд, д. 30. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что по указанному адресу неизвестный, управляя автомобилем "Мерседес", остановившись на светофоре рядом с "Лексусом", выстрелил в голову водителя и скрылся с места происшествия. Водитель "Лексуса", 1971 года рождения, был госпитализирован, отмечает "Интерфакс".

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 (Покушение на убийство), ч.1. ст.222 УК РФ (Незаконное хранение оружия).