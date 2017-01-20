В Бразилии задержан убийца исполнительницы "Ламбады" (ВИДЕО)

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве исполнительницы знаменитой песни "Ламбада" Лоалвы Браз, которая заживо сгорела в машине накануне.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве исполнительницы знаменитой песни "Ламбада" Лоалвы Браз, чье тело было обнаружено ранее в сгоревшей автомашине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Globo.

Задержанный Уолас Виейра ранее работал в гостинице, где проживала 63-летняя певица, но был уволен. По версии следствия, на преступление он пошел из мести.

Полицейские утверждают, что утром 19 января в гостиницу, в которой жила Браз, проникли по меньшей мере двое преступников. Сотрудники гостиницы слышали ужшкммт крики, но не смогли помочь певице. Преступники похитили женщину и увезли на автомобиле. Позже ее тело было найдено в муниципалитете Сакуарема в штате Рио-де-Жанейро.

Как сообщал Topnews, Лоалва Браз погибла на 64 году жизни. Обгоревший труп певицы был обнаружен в ее машине. Согласно предварительной информации, преступники похитили женщину из отеля. Затем они сожгли авто, в котором заперли певицу. Сотрудники гостиницы услышали крики, но не успели спасти артистку.

Лоалва Браз в 1989-1998 годах была солисткой французской группы Kaoma, которая в 1989 выпустила песню "Ламбада", ставшую хитом.