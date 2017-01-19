 
TOP 10

1 CNN показал сюжет об убийстве Трампа во время инаугурации (ВИДЕО)

2 Исполнительница "Ламбады" Лоалва Браз сгорела заживо (ВИДЕО)

3 Анекдоты о чукчах и ФОТО НЛО: СМИ изучили рассекреченные архивы ЦРУ

4 В Мексике ученик школы на уроке расстрелял учительницу и трех одноклассников (ВИДЕО)

5 На этапе КМ в Антхольце по биатлону победила немка Дальмайер (ВИДЕО)

6 Стамбульский террорист рассказал о своей изначальной цели

7 Порошенко: Украина сделает Америку снова великой

8 Кузен Джорджа Майкла рассказал СМИ об истинных причинах смерти певца

9 СМИ: рубль рухнул на заявлениях Шувалова

10 Землетрясение в Италии: лавина накрыла отель с туристами, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Исполнительница "Ламбады" Лоалва Браз сгорела заживо

Опубликовано 19.01.17 20:21 Исполнительница "Ламбады" Лоалва Браз сгорела заживо

Обгоревший труп певицы был обнаружен в ее машине

Исполнительница "Ламбады" Лоалва Браз сгорела заживо: названа предварительно версия следствия о причинах убийства (ВИДЕО)

Бразильская певица Лоалва Браз, получившая известность в конце 1980-х годов благодаря песне "Ламбада", погибла на 64 году жизни. Обгоревший труп певицы был обнаружен в ее машине, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал Globo.

Как отмечается, бразильские пожарные прибыли на вызов о горящем автомобиле в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро, из машины они вытащили тело Браз с ожогами. В результате инцидента ужшкммт также был поврежден стоящий рядом дом. Причины возгорания автомобиля неизвестны.

Бразильские полицейские назвали первые версии гибели. Согласно предварительной информации, преступники похитили женщину из отеля. Затем они сожгли авто, в котором заперли певицу. Отмечается, что сотрудники гостиницы услышали крики, но не успели спасти артистку. Сейчас следствие выясняет, было ли нападение вызвано попыткой ограбления.

Браз была солисткой французской группы Kaoma, в составе которой был выпущен хит "Ламбада", с 1989 по 1998 годы. Всего на ее счету более 80 золотых и платиновых дисков. В составе Kaoma она записала три студийных альбома, еще три пластинки певица выпустила в сольной карьере.
Другие материалы по этой теме

Мужчина, танцевавший в поезде ламбаду с криками "Тагил!" может сесть на 10 лет

В Белоруссии убита настоятельница православного монастыря (ФОТО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга