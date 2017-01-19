Обгоревший труп певицы был обнаружен в ее машине

Исполнительница "Ламбады" Лоалва Браз сгорела заживо: названа предварительно версия следствия о причинах убийства (ВИДЕО)

Бразильская певица Лоалва Браз, получившая известность в конце 1980-х годов благодаря песне "Ламбада", погибла на 64 году жизни. Обгоревший труп певицы был обнаружен в ее машине, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал Globo.

Как отмечается, бразильские пожарные прибыли на вызов о горящем автомобиле в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро, из машины они вытащили тело Браз с ожогами. В результате инцидента ужшкммт также был поврежден стоящий рядом дом. Причины возгорания автомобиля неизвестны.

Бразильские полицейские назвали первые версии гибели. Согласно предварительной информации, преступники похитили женщину из отеля. Затем они сожгли авто, в котором заперли певицу. Отмечается, что сотрудники гостиницы услышали крики, но не успели спасти артистку. Сейчас следствие выясняет, было ли нападение вызвано попыткой ограбления.

Браз была солисткой французской группы Kaoma, в составе которой был выпущен хит "Ламбада", с 1989 по 1998 годы. Всего на ее счету более 80 золотых и платиновых дисков. В составе Kaoma она записала три студийных альбома, еще три пластинки певица выпустила в сольной карьере.