В Иркутской области на приеме у психиатра мать призналась в убийстве своих детей

Убившую детей мать из Братска отправили в психбольницу, а следствие завело дело.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства матерью двоих малолетних детей в Братске, сообщается на официальном сайте ведомства.

Утром 19 января в отдел полиции Братска поступил телефонный звонок от 31-летней женщины, которая заявила, что совершила убийство своих детей. Как рассказали следователи, прибыв на место, в квартире они обнаружили тела двоих детей, 2011 и 2015 годов рождения. По данным СК, женщина неоднократно ужшкммт обращалась за консультацией к психиатру.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, в настоящее время она не задержана, поскольку находится в стационаре.

Женщина находилась в декретном отпуске, до которого работала в местной администрации. Ранее она обращалась к психиатру. Семья не стояла на учете в службе опеки. В семье есть работающий папа. Есть бабушка. Мама была в декретном отпуске. Считалось, что в семье все благополучно, сообщили в Минсоцразвития Иркутской области.