Американские журналисты написали Трампу открытое письмо

Автор письма не оставил без внимания высказывания Трампа о корреспондентах, в частности оскорбления и угрозы, которые он публикует в своем аккаунте в Twitter.

Американские журналисты от лица пресс-пула Белого дома направили избранному президенту США Дональду Трампу открытое письмо, в котором раскритиковали позицию будущего главы государства по вопросам взаимодействия со СМИ, а также установили правила работы корреспондентов в США. Об этом пишет День.Онлайн со ссылкой на ТАСС.

По словам автора письма, главного редактора журнала Columbia Journalism Review Кайл Поупа, отношения Трампа с прессой напряженными и будущему президенту не удастся ужшкммт помешать журналистам исполнять свой профессиональный долг. Также журналисты раскритиковали методы работы политика с прессой.

Отмечается, что недовольство прессы вызвали резкие высказывания Трампа о СМИ в Twitter, а также запрет отдельным изданиям освещать его работу. «Недавние сообщения, что ваш пресс-секретарь собирается убрать из Белого дома кабинеты для журналистов — последнее подтверждение того, что продолжалось всю предвыборную кампанию. Вы запрещаете новостным организациям писать о вас», — говорится в письме.

Журналисты напомнили, что от них зависит освещение позиции чиновников из его администрации. Именно СМИ ведь решают, какая и в каком объеме будет подаваться читателю информация и будут ли они вообще разговаривать с кем-то из команды Трампа.

В то же время авторы письма пообещали обязательно освещать основные события и задать себе высокие журналистские стандарты.

Ранее в США в знак протеста против избрания Трампа мужчина пытался поджечь себя.