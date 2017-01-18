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СБУ не пустило Наташу Королеву в Киев на похороны бабушки (ФОТО)

Опубликовано 18.01.17 11:19 СБУ не пустило Наташу Королеву в Киев на похороны бабушки (ФОТО)

Известная российская певица пожаловалась, что не может проститься с родственницей.

18 января на Украине скончалась 94-летняя бабушка известной отечественной певицы Наташи Королевой, проживавшая в Киеве. Трагической новостью со своими подписчиками в "Инстаграм" поделилась сама артистка. 

"Сегодня в Киеве умерла моя бабушка, а я не могу прилететь её похоронить", — написала Наташа Королева утром 18 января. 

 

Как писал ранее TopNews, ранее Служба безопасности Украины запретила Наташе Королевой въезжать на территорию страны на срок пять лет. Звезда попыталась оспорить это решение в суде, но пока ни одного заседания по этому вопросу проведено не было.

В интервью Лайфу певица подробней прокомментировала ситуацию.

— Оспаривать это решение невозможно. На Украине можно быстро запретить человеку въезд без всяких на то причин, и очень сложно это оспорить. Суд, который должен решить это дело, будет только 16 марта. Если есть официальная бумага не впускать определённого человека в страну, какие тут шансы? Я, честно говоря, в каком-то замешательстве. Я не вижу никакой возможности приехать, если не произойдёт какого-то чуда. У меня там есть братья, сёстры, тётя, они её похоронят. А вообще, вся эта ситуация, когда мне запретили въезд, сильно подкосила бабушку. Да, она была уже немолодая, но крепкая, всё ждала, когда внучка приедет с концертом. Но не вышло. Для неё это и был самый сильный удар. Мы долго не говорили ей, но в итоге она всё равно узнала. Думаю, что если бы ей не сказали, она бы, может быть, ещё пожила.

94-летняя бабушка Наташи Королевой Соня жила в селе Липки под Вышгородом, Киевская область. Сама певица в одном из своих интервью говорила о том, что ее бабушка болеет и не в состоянии переехать в Москву.
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