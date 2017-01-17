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В Оренбурге неизвестные похитили 12-летнего ребенка: момент похищения попал на ВИДЕО

Опубликовано 17.01.17 20:30 В Оренбурге неизвестные похитили 12-летнего ребенка: момент похищения попал на ВИДЕО

СКР просит всех, кому что-либо известно об обстоятельствах похищения и местонахождении школьницы, а также лицах, совершивших преступление, сообщить в региональное следственное управление.

Оренбург, похищение 12-летней девочки, последние новости, 17.01.2017: момент похищения попал на ВИДЕО

Двенадцатилетнюю девочку Дьякову Анастасию Дмитриевну похитили во вторник днем в Оренбурге, передает ТАСС со ссылкой на СК по региону. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени.

Как отмечается, неизвестные напали на девочку, силой посадили ее в белый автомобиль Lada Granta вблизи дома 20/1 по улице Родимцева и увезли в неизвестном направлении, сказал представитель ведомства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ ("Похищение ужшкммт человека, группой лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего"). Ведется поиск пропавшей.

СКР просит всех, кому что-либо известно об обстоятельствах похищения и местонахождении школьницы, а также лицах, совершивших преступление, сообщить в региональное следственное управление. Девочка была одета в удлиненный пуховик черного цвета, шапку фиолетового цвета, дутые сапоги черного цвета, сообщает НТВ.

СУ СК по Оренбургской области также напоминает, что «лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».

Между тем момент похищения 12-летней девочки  попал на камеру видеонаблюдения. Позже видео было выложено в Сеть.

По последним данным в совершении преступления подозревают двух неизвестных мужчин. По ориентировкам, им от 40 до 45 лет, они оба одеты в темные куртки и примерно одного роста - от 170 до 175 сантиметров. 
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