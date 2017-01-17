Джигурда рассказал, сколько телеканалы платят за участие в скандальных шоу (ВИДЕО)

Эпатажный артист написал об этом в своем "Инстаграм".

Скандально известный российский артист Никита Джигурда рассказал своим подписчикам своего "Инстаграм" о том, сколько платят звездам федеральные каналы за участие в резонансных шоу. Признание актера последовало после выпуска "Прямого эфира", где шоумен едва не подрался с ведущим Борисом Корчевниковым.

По словам Джигурды, он получил 600 тысяч рублей от авторов "Прямого эфира" за то, что согласился принять участие в программе.

"Внимание! Я снимаю маску Джокера!!! За участие в кривом, так называемом "Прямом ЭФИРЕ", который ужшкммт монтируют, вырезая все что хотят, - мне заплатили 600.000 тысяч рублей, так как на все предыдущие программы я не приходил, зная, что их проплачивают те, кто из сейфа Людмилы Браташ - перед прошлым НОВЫМ ГОДОМ - украли у нее 1.000.000 евро. Так что деньги на проплату ЭФИРОВ ТВ и СМИ у них есть!" - написал актер.

Видео опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Янв 15 2017 в 9:20 PST

Шоумен утверждает, что его недруги проплачивают телеэфиры, на которых происходит его дискредитация.

"Цель простая - дискредитация Никиты Джигурды, как единственного несломленного свидетеля убийства Люси Браташ. Марину Анисину они запугали смертью наших детей и ОНА выполняет их волю! Это не мои болезненные фантазии - это ИСТИНА! Меня выводят из ИГРЫ потому, что только без ДЖИГУРДЫ и только через АНИСИНУ, так называемая мной, - МАФИЯ - может снять со счЁта ШВЕЙЦАРСКОГО банка 7 миллионов евро!" - заявил Джигурда.

По словам артиста, Корчевников во время эфира как мог пытался спровоцировать его на агрессию.

"Бореньке Корчевникову была поставлена сверхзадача - всеми возможными и невозможными способами, вынудить меня ЕГО ударить!!!За кадром остался момент, когда Борис подходит к Джигурде, нагло снимает с меня очки и оскорбительным тоном говорит мужчине, в ОТЦЫ ему годящемуся - говорит: ПОШЁЛ ВОН! ПОШЁЛ ВОН из студии!!! Я свел это оскорбление на шутку..." - сказал актер.

Джигурда также утверждает, что телеканал заплатил его личному водителю 3 миллиона за лживый компромат на него. Также он пожаловался на то, что эфир подвергся цензуре.

"И только то, что я, включая голосовой форсаж и, зная эти технологии, не давал им воплотить коварный, проплаченный план, - только мое "буйство" донесло до не зомбированной части публики малую толику ИСТИНЫ. Многие откровенные ответы мои и гостей, защищающих меня, просто безбожно вырезаются! А ВАМ подают порезанную, как надо редакторам, версию записи, выдавая ее за "Прямой ЭФИР"!" - возмутился он.

Джигурда подрался с Корчевниковым в "Прямом эфире" ВИДЕО