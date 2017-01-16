Место крушения самолета в Киргизии сняли на ВИДЕО с помощью дрона

Самолет упал сегодня в Киргизии: на месте падения Boeing 747 под Бишкеком сохраняется сильный туман.

В Сети появились видеокадры с места крушения самолета на территории дачного поселка в Киргизии, снятые с помощью дрона.

Как видно, на месте трагедии сохраняется туман, который, предположительно, и стал причиной авиакатастрофы.

Крушение самолета в Киргизии 16.01.2017. ВИДЕО с места падения Boeing

Ранее TopNews писал о том, что турецкий грузовой самолет Boeing 747 утром 16 января 2017 года рухнул на дачный поселок, расположенный в нескольких километрах от аэропорта Манас в Бишкеке. Авиалайнер выполнял рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, а в столице Киргизии ужшкммт должен был совершить дозаправку.

Жертвами трагедии, по последним данным, стали 37 человек, в том числе жители поселка, пилоты и технические работники грузового самолета. К настоящему моменту в больницах киргизской столицы находятся девять пострадавших, в том числе шестеро детей с тяжелыми травмами и ожогами. Также, по разным данным, в результате крушения самолета в поселке были разрушены от 15 до 32 домов.