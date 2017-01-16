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Крушение самолета в Киргизии 16.01.2017: свыше 30 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 16.01.17 08:38 Крушение самолета в Киргизии 16.01.2017: свыше 30 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

Самолет упал в Киргизии сегодня 16 января 2017, последние новости: в результате падения самолета Boeing 747 под Бишкеком погибло несколько семей вместе с детьми.

Крушение самолета Boeing 747 в Киргизии 16 января 2017: погибли 37 человек

Утром 16 января 2017 года в аэропорту Манас в столице Киргизии в условиях густого тумана разбился грузовой самолет Boeing 747-400 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке.

По информации Министерства транспорта страны, авиалайнер потерпел крушение в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Экипаж воздушного судна составлял 4+1 человек.

Крушение самолета в Киргизии 16 января 2017. ФОТО

Как сообщает "Российская Газате", самолет упал на жилые дома, расположенные близ международного аэропорта "Манас" под Бишкеком. В результате погибло несколько ужшкммт семей вместе с детьми. Всего же, по последним данным, жертвами трагедии стали 37 человек. Об этом агентству "Кабар" рассказал министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев.

"В настоящий момент данные по погибшим в результате крушения самолета уточняются, списки разнятся, но речь идет не менее чем о 30 погибших из числа местных жителей и членов экипажа. Счет идет на десятки", — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Минздрава.

Крушение самолета в Киргизии 16.01.2017 ВИДЕО с места крушения

По информации источника, с места происшествия были госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей. Медики диагностировали у всех пострадавших тяжелые множественные травмы и ожоги.

"Данные по погибшим и пострадавшим пока не окончательные", — отметил источник агентства.

Крушение самолета в Бишкеке 16.01.2017: ВИДЕО с места падения

Также в правительстве Киргизии утверждают, что в катастрофе погибли три члена экипажа воздушного судна, а один пилот скончался по дороге в больницу.

Кроме того, в результате крушения грузового самолёта разрушены 32 жилых дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра республики Чынгыза Эсенгула Уулу.

«В настоящий момент я нахожусь на месте происшествия. Есть информация о том, что в результате крушения разрушены 32 дома», — сказал он.

На место крушения самолета в Киргизии прибыли члены правительства страны - первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, главы минтранспорта и МЧС.
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