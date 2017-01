Эксперты: капитал 8 богатейших людей достиг объема средств половины населения планеты

По словам специалистов, разрыв между богатыми и бедными оказался гораздо больше, чем считалось ранее.

Представители организации Oxfam со ссылкой на доклад An economy for the 99 percent сообщили о том, что капитал восьми богатейших бизнесменов Земли достиг объема средств половины мирового населения.

По словам исследователей, в Топ-8 богатейших людей Земли входят основатель Microsoft Билл Гейтс (США), основатель Inditex Амансио Ортега (Испания), генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (США), владелец Grupo Carso Карлос Слим Хелу (Мексика), исполнительный директор Amazon Джефф Безос (США), соучредитель Facebook Марк Цукерберг (США), исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (США), а также глава компании Bloomberg LP Майкл Блумберг (США). Состояние этих восьми бизнесменов равно общему состоянию 3,5 миллиарда человек.

Как подчеркивается в докладе, разрыв между богатыми и бедными оказался значительно ужшкммт больше, чем это считалось ранее, причем разрыв усиливают бизнесмены, уклоняющиеся от уплаты налогов, понижающие заработные платы и влияющие на политику.