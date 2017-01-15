В Омске обвиненного во взятках федерального судью нашли повешенным

Признаков насильственной смерти на теле Сергея Москаленко обнаружено не было.

В Омске судья Куйбышевского районного суда Сергей Москаленко, обвинявшийся в получении взятки в размере 8 млн руб., был обнаружен повешенным утром 14 января в парке имени 300-летия города.

Как сообщает "Омск-информ", эту информацию подтвердила помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова.

"Подтверждаем, что утром в парке был обнаружен повешенным на дереве мужчина — судья Сергей Москаленко. Каких либо телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле не обнаружено. По данному факту проводится ужшкммт доследственная проверка", — приводит слова Болдиновой РИА Новости.

По ее словам, несколько дней назад Москаленко был уведомлен о том, что на следующей неделе в отношении него будет решаться вопрос о заключении под стражу.

Она отметила, что Москаленко являлся одним из подозреваемых в убийстве бизнесмена Виктора Берга от которого, по версии следствия, он и получил взятку.

Ранее в СКР сообщали, что в начале июля 2016 года в отношении Москаленко было возбуждено уголовное дело по указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

По версии следствия, Москаленко в качестве судьи рассматривал уголовное дело бывшего руководителя ООО "Компания "ОмСтрой-2001" Виктора Берга. От него же судья получил денежные средства и имущество на сумму около 8 млн рублей.

После того, как вознаграждение было получено, Москаленко якобы вернул уголовное дело прокурору, а при повторном поступлении дела в суд должен был вынести оправдательный приговор. Спустя некоторое время Берга убили в лесополосе под Омском. После обнаружения тела бизнесмена с признаками насильственной смерти, Москаленко прекратил уголовное дело в его отношении.