Расул Мирзаев, последние новости: боец MMA впервые рассказал о нападении (ФОТО)

Боец смешанных единоборств Расул Мирзаев рассказал подробности совершенного на него нападения.

Расул Мирзаев, последние новости на сегодня, 13 января 2017: боец рассказал о нападении

Как писал ранее TopNews, 31 декабря прошлого года в квартиру известного бойца ММА Расула Мирзаева с помощью его знакомой девушки Зубайдат Исмаиловой ворвались трое преступников. Выяснилось, что одним из них является 23-летний дагестанец Камиль Аллахвердиев. Злоумышленники несколько раз выстрелили в Мирзаева из травматического пистолета. Также они избили его бейсбольными битами и душили цепью.

По некоторым данным, мотивом ужшкммт нападения стала месть за ссору в ночном клубе, когда Мирзаев вступился за своего друга, другого бойца ММА Артема Лобова.

После нападения Мирзаева в тяжелом состоянии госпитализировали. Сейчас его состояние уже не вызывает опасения врачей, а сам Мирзаев планирует уже через месяц возобновить тренировки.

"В меня выстрелили 14 раз, но попали только 4. Как так случилось, не понимаю. Чудо, другого объяснения нет", — цитирует бойца Life.

По словам Мирзаева, в настоящее время он ждет "своего шанса" поскорее восстановиться и начать тренировки.

"Как только выйду из больницы, сразу начну интенсивно заниматься. Для меня реванш с грузином Леваном Макашвили очень много значит (поединок был назначен на 25 марта, но после нападения перенесён на неопределённый срок. — Прим. Лайфа). Постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы показать в этом бою свой максимум. Конечно, Макашвили — очень крепкий и хороший соперник. Но в нашем первом бою ему немножко повезло с двумя-тремя тэйк-даунами (проход в ноги и последующий бросок. — прим. ред.) в концовке, за счёт этого он и победил по очкам. Я отношусь к нему с большим уважением, но надеюсь выиграть в следующем бою", - отметил он.

Пострадавший подчеркнул, что ему нужно еще немного восстановиться и как следует поспать.

"Глаз ещё показать специалисту. Думаю, где-то месяц понадобится полностью подлечиться. После чего уже можно будет начать бегать и приступать к тренировкам", - отметил он.

Добавим, что из четырех выпущенных путь две попали Мирзаеву в голову, одна — в грудь и одна — в живот. Также врачи диагностировали у спортсмена черепно-мозговую травму и множественные гематомы в области груди и ног.