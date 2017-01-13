Крушение ТУ-154, последние новости: доктора Лизу опознали среди жертв крушения самолета в Сочи

Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи: всего же на данный момент удалось опознать более 70 погибших.

Крушение Ту-154, последние новости: опознано более 70 погибших в авиакатастрофе в Сочи, среди низ - доктор Лиза

По результатам проведенной ДНК-экспертизы останков жертв крушения самолета Ту-154 в Сочи была опознана глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении доктора Лизы, она будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

"Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник", - отметил собеседник агентства.

Всего же специалистам удалось идентифицировать более 70 погибших в авиакатастрофе.

"На сегодняшний день завершена ужшкммт процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы", - рассказали в бюро судебно-медицинской экспертизы, добавив, что идентификация останков пассажиров продолжается.

Среди опознанных, кроме доктора Лизы, также глава Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, члены экипажа и девять журналистов.

Ориентировочно похороны жертв трагедии пройдут 14, 16 и 17 января.

"Согласно предварительной информации, 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, где ранее была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова", - отметили источники.

Как писал TopNews, крушение Ту-154 в Сочи произошло 25 декабря прошлого года вскоре после вылета из Адлера. На борту находилось 92 человека. Все они погибли.