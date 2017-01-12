 
TOP 10

1 "Русские грязные трюки": в Британии отреагировали на новости о смерти королевы

2 "Давай щенок": телеведущий Корчевников подрался с Джигурдой в "Прямом эфире" (ВИДЕО)

3 В Сеть попало ВИДЕО, как иномарка не пустила "скорую" к умирающему пациенту

4 Победительницу итальянского конкурса красоты облили серной кислотой (ФОТО)

5 Украинское Минобороны исправило в Википедии место рождения Ильи Муромца

6 Ученые вычислили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

7 Эксперты предсказали рублю обвал по сценарию 2014 года

8 Боксер Мэйуэзер предложил Макгрегору $15 млн долларов за бой

9 Двусмысленный хэштег о "сказочном Бали" добрался до "России 24" (ВИДЕО)

10 СМИ раскрыли автора секретного доклада о связях Трампа с Россией

Новости наших партнеров

В Сеть попала аудиозапись, на которой Керри обсуждает использование ИГИЛ в Сирии

Опубликовано 12.01.17 13:02 В Сеть попала аудиозапись, на которой Керри обсуждает использование ИГИЛ в Сирии

СМИ узнали, как именно США планировали использовать ИГИЛ против Асада.

Администрация Барака Обамы намеревалась использовать террористов ИГИЛ (группировка запрещена в России) для давления на президента Сирии Башара Асада. Об этом написал The Washington Times со ссылкой на попавшую в Сеть аудиозапись разговора американского госсекретаря Джона Керри с лидерами сирийской оппозиции, передает НТВ.

В беседе, состоявшейся в сентябре прошлого года, Керри заявил, что США возлагали надежду на исламистов: мол, их война против Асада должна была заставить его быть сговорчивей и пойти на сделку с Вашингтоном. Однако ужшкммт все пошло не так.

«Причина, по которой Россия пришла в Сирию, — усиление ИГИЛ. Исламисты угрожали Дамаску. Мы наблюдали за тем, как ИГИЛ набирает силу. И мы ждали, что это напугает Асада и тогда он начнет переговоры с нами. А вместо этого он позвал на помощь Путина», - заявил Керри.

Ранее, 6 января, Джон Керри в интервью телекомпании NBC признал, что Россия начала военную операцию в Сирии для предотвращения захвата власти в стране боевиками ИГ. Глава американской дипломатии добавил, что такая возможность в то время вызывала беспокойство у Вашингтона, напоминает ТАСС.
Другие материалы по этой теме

СМИ: Керри спешит заключить соглашение с Россией по Сирии до инаугурации Трампа

Глава Пентагона назвал вклад России в борьбу с ИГИЛ нулевым

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга