В Сеть попала аудиозапись, на которой Керри обсуждает использование ИГИЛ в Сирии

СМИ узнали, как именно США планировали использовать ИГИЛ против Асада.

Администрация Барака Обамы намеревалась использовать террористов ИГИЛ (группировка запрещена в России) для давления на президента Сирии Башара Асада. Об этом написал The Washington Times со ссылкой на попавшую в Сеть аудиозапись разговора американского госсекретаря Джона Керри с лидерами сирийской оппозиции, передает НТВ.

В беседе, состоявшейся в сентябре прошлого года, Керри заявил, что США возлагали надежду на исламистов: мол, их война против Асада должна была заставить его быть сговорчивей и пойти на сделку с Вашингтоном. Однако ужшкммт все пошло не так.

«Причина, по которой Россия пришла в Сирию, — усиление ИГИЛ. Исламисты угрожали Дамаску. Мы наблюдали за тем, как ИГИЛ набирает силу. И мы ждали, что это напугает Асада и тогда он начнет переговоры с нами. А вместо этого он позвал на помощь Путина», - заявил Керри.

Ранее, 6 января, Джон Керри в интервью телекомпании NBC признал, что Россия начала военную операцию в Сирии для предотвращения захвата власти в стране боевиками ИГ. Глава американской дипломатии добавил, что такая возможность в то время вызывала беспокойство у Вашингтона, напоминает ТАСС.