"Золотой глобус 2017": победители названы на церемонии в Лос-Анджелесе (ВИДЕО)

"Золотой глобус 2017": результаты огласили в ночь с 8 на 9 января в Лос-Анджелесе. Триумфатором "младшего брата "Оскара" стала картина "Ла-Ла Ленд".

"Золотой глобус 2017" вручили в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, прошла 74-я церемония вручения кинотелевизионной премии "Золотой глобус". Ежегодно эта награда, присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях и считается "младшим братом" "Оскара".

Настоящим триумфатором премии в этом году стала картина "Ла-Ла Ленд" американского режиссера Дэмьена Шазелла. Лента завоевала награду в номинации "Лучший комедийный фильм или мюзикл". Всего же фильм получил семь премий.

"Ла Ла Ленд" ВИДЕО трейлер

Кинокартина "Лунный свет" Барри Дженкинса получила "Золотой ужшкммт глобус" как лучший драматический фильм года. Американскому певцу Кейси Аффлеку присудили награду в номинации "Лучший актер драматического фильма" за роль Ли Чандлера в картине "Манчестер у моря", а французская исполнительница Изабель Юппер получила "Золотой глобус" в аналогичной женской номинации.

Эмма Стоун стала "Лучшей актрисой в комедии или мюзикле" за роль в картине "Ла-Ла Ленд", а "Золотой глобус" в качестве "Лучшего актера в комедии или мюзикле" присудили канадскому исполнителю Райану Гослингу.

Мультипликационная лента американской студии Walt Disney "Зверополис" стала обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший анимационный фильм". Лучшим режиссером стал американец Дэмьен Шазелл за работу над мюзиклом "Ла-Ла Ленд".

Американский композитор Джастин Гурвич стал обладателем престижной премии за музыку к мюзиклу "Ла-Ла Ленд", а триллер "Она" нидерландского и американского режиссера Пола Верховена удостоен премии "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", сообщает ТАСС.

"Золотой глобус" 2017 Победители:

Лучший актёр второго плана в сериале: Хью Лори ("Ночной администратор")

Лучшая актриса второго плана в сериале: Оливия Колман ("Ночной администратор")

Лучшая актриса в мини-сериале: Сара Полсон ("Американская история преступлений")

Лучший актёр в мини-сериале: Том Хиддлстон ("Ночной администратор")

Лучшая актриса в сериале — комедии или мюзикле: Трэйси Эллис Росс ("Черноватый")

Лучший актёр в сериале — комедии или мюзикле: Дональд Гловер ("Атланта")

Лучшая актриса в телесериале (драма): Клер Фой ("Корона")

Лучший актёр в телесериале (драма): Билли Боб Торнтон ("Голиаф")

Лучший мини-сериал: "Американская история преступлений"

Лучший сериал — комедия или мюзикл: "Атланта"

Лучший телесериал — драма: "Корона"

Лучший фильм на иностранном языке: "Она" (Франция)

Лучший саундтрек: "Ла-Ла Ленд"

Лучшая оригинальная песня: City of stars ("Ла-Ла Ленд")

Лучший анимационный фильм: "Зверополис"

Лучший сценарий: "Ла-Ла Ленд"

Лучшая актриса второго плана в драме: Виола Дэвис ("Ограды")

Лучший актёр второго плана в драме: Аарон Тейлор-Джонсон ("Под покровом ночи")

Лучший актёр в комедии или мюзикле: Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд")

Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд")

Лучший режиссёр: Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд")

Лучший фильм — комедия или мюзикл: "Ла-Ла Ленд"

Лучший актёр в драме: Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")

Лучшая актриса в драме: Изабель Юппер ("Она")