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Курс доллара на сегодня, 9 января 2017: эксперты дали прогноз по курсу рубля на начало 2017 года

Опубликовано 08.01.17 13:35 Курс доллара на сегодня, 9 января 2017: эксперты дали прогноз по курсу рубля на начало 2017 года

Курс валют на сегодня, 9 января 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 9 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 9 января 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 9 января 2017 составляет 60,65 руб., курс евро на сегодня равен 63,81 руб.

Прогноз курса доллара на начало 2017 года в России: мнение экспертов

По мнению члена Международного союза экономистов Игоря Диденко, в начале года не стоит ожидать резких колебаний курса рубля, а главным фактором влияния на национальную валюту останутся цены на ужшкммт нефть.  

"На рубль, в первую очередь, влияет цена на нефть. Соответственно, если говорить о курсе рубля к доллару, учитывая и жесткую денежно-кредитную политику российского Центробанка, то скорее мы можем ожидать крепкий рубль в ближайшее время в краткосрочном периоде. Соответственно, говорить о диапазоне 60-63 рубля за доллар, ну максимум 64, если вдруг на горизонте появятся какие-то политические риски, или какие-то, как сейчас модно говорить, "черные лебеди"", - цитирует эксперта ТАСС.

Специалисты уточняют, что начавшееся в конце 2016 года снижение курса евро продолжится и в этом году, если в Евросоюзе не начнет укреплять свою валюту.
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