Путин и рыбаки: блогеры нашли одних и тех же "простых людей" на разных ФОТО с президентом

У странного совпадения уже нашлось официальное объяснение.

6 января 2017 года российский президент Владимир Путин побывал в Новгородской области, в том числе на Рождественской литургии в Спасо-Юрьевом монастыре, где он постоял среди простых людей со свечкой и пообедал в монастырской трапезной.

Блогеры моментально обратили внимание на тот факт, что вокруг лидера страны стоят те же люди, что ели с ним уху на озере Ильмень в сентябре 2016 года.

ВЖУХ!

И вчерашние VIP-рыбаки ужшкммт превращаются в VIP-прихожан Свято-Юрьевского монастыря: pic.twitter.com/8QkMFqh8W5 — Пятая Колонка (@5th_kolonna) 7 января 2017 г.

Как сообщалось ранее, четыре месяца назад глава государства уже приезжал на Ильмень и наблюдал там за работой рыбаков, после чего обедал с ними и говорил о жизни и о стране. В той поездке Владимира Путина сопровождал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Теперь же, когда среди прихожан отыскали как минимум четырех рыбаков из сентябрьской поездки, в Сети появилось множество шуток на этот счет.

Сказ о подтанцовке Путина.

Как рыбаки в церковь ходили, в разное время. pic.twitter.com/las8pG3PV4 — Капитан Прайс (@Price_Cap_UA) 7 января 2017 г.

Рыбаки, подумал Штирлиц. Коллега, подумали рыбаки — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) 7 января 2017 г.

@_8763731544813 и по ночам Абамке с ним звонят — Serrrrg (@luckydraw84) 8 января 2017 г.

Страницы новейшей Библии скреп: После встречи с Путибогом рыбаки побросали свои сети и стали его верными апостолами:#историяскреп pic.twitter.com/Ss0mz4wQie — История скреп (@Skrepo_history) 7 января 2017 г.

Однако многие информагентства не увидели никаких противоречий. Со ссылкой на пресс-службу Кремля СМИ пишут о том, что в церкви присутствовали те самые рыбаки, и именно с ними после службы Путин снова пообедал.

"На сегодняшней встрече Путин поинтересовался уловом своих собеседников в ушедшем году. Они признались, что он оказался меньше, чем планировалось, из-за того, что озеро рано покрылось льдом. Рыбаки поблагодарили Путина за оперативное решение проблем, которые обсуждались на сентябрьской встрече. По их словам, некоторые поручения президента по её итогам были исполнены в считанные дни", - пишут источники.

Таким образом, многие не увидели ничего сверхестественного в этой встрече, ведь Спасо-Юрьев монастырь находится на том же озере Ильмень, где Путин и Медведев рыбачили в сентябре.