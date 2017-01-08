Путин и рыбаки: блогеры нашли одних и тех же "простых людей" на разных ФОТО с президентом

6 января 2017 года российский президент Владимир Путин побывал в Новгородской области, в том числе на Рождественской литургии в Спасо-Юрьевом монастыре, где он постоял среди простых людей со свечкой и пообедал в монастырской трапезной.
Блогеры моментально обратили внимание на тот факт, что вокруг лидера страны стоят те же люди, что ели с ним уху на озере Ильмень в сентябре 2016 года.
Как сообщалось ранее, четыре месяца назад глава государства уже приезжал на Ильмень и наблюдал там за работой рыбаков, после чего обедал с ними и говорил о жизни и о стране. В той поездке Владимира Путина сопровождал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Теперь же, когда среди прихожан отыскали как минимум четырех рыбаков из сентябрьской поездки, в Сети появилось множество шуток на этот счет.
Однако многие информагентства не увидели никаких противоречий. Со ссылкой на пресс-службу Кремля СМИ пишут о том, что в церкви присутствовали те самые рыбаки, и именно с ними после службы Путин снова пообедал.
"На сегодняшней встрече Путин поинтересовался уловом своих собеседников в ушедшем году. Они признались, что он оказался меньше, чем планировалось, из-за того, что озеро рано покрылось льдом. Рыбаки поблагодарили Путина за оперативное решение проблем, которые обсуждались на сентябрьской встрече. По их словам, некоторые поручения президента по её итогам были исполнены в считанные дни", - пишут источники.
Таким образом, многие не увидели ничего сверхестественного в этой встрече, ведь Спасо-Юрьев монастырь находится на том же озере Ильмень, где Путин и Медведев рыбачили в сентябре.