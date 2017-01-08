 
TOP 10

1 СМИ: полиция назвала имя стамбульского террориста

2 Опубликовано ВИДЕО перестрелки убийцы с полицейскими в Москве и его гибель

3 Путин и рыбаки: блогеры нашли одних и тех же "простых людей" на разных ФОТО с президентом

4 СМИ: США и Южная Корея создадут отряд для убийства Ким Чен Ына

5 На Марсе уфологи нашли обломки НЛО и останки инопланетян (ФОТО)

6 Шоу «Угадай мелодию» в Литве закрыли за нацистское приветствие (ВИДЕО)

7 «Вырвать пару клыков и укоротить язык»: соратника Кадырова подозревают в угрозах журналисту (ФОТО)

8 Вице-спикер Верховной рады опозорилась, перепутав Россию и ЕС (ФОТО)

9 В день рождения Дэвида Боуи опубликовали его новое ВИДЕО

10 В США баскетболистки подрались во время матча студенческой лиги (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Путин и рыбаки: блогеры нашли одних и тех же "простых людей" на разных ФОТО с президентом

Опубликовано 08.01.17 13:06 Путин и рыбаки: блогеры нашли одних и тех же "простых людей" на разных ФОТО с президентом

У странного совпадения уже нашлось официальное объяснение.

6 января 2017 года российский президент Владимир Путин побывал в Новгородской области, в том числе на Рождественской литургии в Спасо-Юрьевом монастыре, где он постоял среди простых людей со свечкой и пообедал в монастырской трапезной.

Блогеры моментально обратили внимание на тот факт, что вокруг лидера страны стоят те же люди, что ели с ним уху на озере Ильмень в сентябре 2016 года.

Как сообщалось ранее, четыре месяца назад глава государства уже приезжал на Ильмень и наблюдал там за работой рыбаков, после чего обедал с ними и говорил о жизни и о стране. В той поездке Владимира Путина сопровождал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Теперь же, когда среди прихожан отыскали как минимум четырех рыбаков из сентябрьской поездки, в Сети появилось множество шуток на этот счет.

Однако многие информагентства не увидели никаких противоречий. Со ссылкой на пресс-службу Кремля СМИ пишут о том, что в церкви присутствовали те самые рыбаки, и именно с ними после службы Путин снова пообедал.

"На сегодняшней встрече Путин поинтересовался уловом своих собеседников в ушедшем году. Они признались, что он оказался меньше, чем планировалось, из-за того, что озеро рано покрылось льдом. Рыбаки поблагодарили Путина за оперативное решение проблем, которые обсуждались на сентябрьской встрече. По их словам, некоторые поручения президента по её итогам были исполнены в считанные дни", - пишут источники.

Таким образом, многие не увидели ничего сверхестественного в этой встрече, ведь Спасо-Юрьев монастырь находится на том же озере Ильмень, где Путин и Медведев рыбачили в сентябре.
Другие материалы по этой теме

Путин поздравил россиян с Рождеством и пообещал 2017-й год, лучше чем прошлый (ВИДЕО)

ЦРУ, ФБР и АНБ: Путин лично руководил кампанией по влиянию на выборы

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга