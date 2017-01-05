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Курс доллара на сегодня, 5 января 2017: доллар готовится к наступлению - эксперты

Опубликовано 05.01.17 11:23 Курс доллара на сегодня, 5 января 2017: доллар готовится к наступлению - эксперты

Курс валют на сегодня, 5 января 2017: рубль в начале дня вырос на 26 копеек к доллару.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 5 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на новогодние праздники составляет 60,65 руб., курс евро равен 63,81 руб.

Курс доллара и евро 5 января 2017 на торгах

На торгах 5 января 2017 года курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск четверга снижался на 26 копеек — до 60,2 рубля, курс евро при этом поднимался  на 18 копеек — до 63,54 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин констатирует, что курс доллара накануне оказал снижение против ужшкммт большинства валют. Ускорение инфляции в Еврозоне говорит о возможности более сдержанного стимулирования ЕЦБ, а это, в свою очередь, поддерживает евро и другие валюты региона.

По словам эксперта, трейдеры уделяют особое внимание публикации декабрьского протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, для оценки мотивации Центробанка в трехкратном повышении учетной ставки в 2017 году.

"В тоже время, на ближайшие дни в центре внимания финансовых площадок статистика по рынку труда США. В четверг данные от ADP(13.15 GMT), в пятницу официальные данные по новым рабочим местам вне сельского хозяйства (13.30 GMT). Именно данные по рынку труда сформируют основной ориентир для дальнейших действий ФСР США по ужесточению кредитно-денежной политики. Сильная статистика может вновь толкнуть доллар вверх и отправить пару  EUR/USD ниже 1,03 где находятся отложенные ордера крупных участников рынка", - подчеркивает специалист.
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