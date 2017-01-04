Умер космонавт Игорь Волк

Летчик-космонавт Игорь Волк скончался на 80-м году жизни.

Космонавт-исследователь космического корабля "Союз Т-12" и орбитальной станции "Салют-7", летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Игорь Волк скончался 3 января. Сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на официальном портале городского округа Жуковский Московской области.

"Игорь Петрович был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов — человеком большой силы воли и мужества, профессионалом высочайшего класса, который многое сделал для развития отечественной космической программы и крупных научно-исследовательских проектов", — говорится в сообщении.

О причинах смерти известного летчика-испытателя, бывшего главы летно-испытательного ужшкммт центра ЛИИ имени Громова, не сообщается.

Игорь Волк —заслуженный летчик-испытатель СССР, президент международной ассоциации "Земля и космонавтика". Он был награжден орденами Ленина, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, медалью "Золотая Звезда" и другими, отмечает РИА Новости.

В 1978 году его зачислили в отряд космонавтов. С 17 по 29 июля 1984 года он совершил полет в космос на корабле "Союз Т-12" продолжительностью 11 дней 19 часов.

Кроме того, Игорь Волк работал на орбитальной станции "Салют-7" — "Союз Т-11" — "Союз Т-12". Проходил специальную подготовку к полету на многоразовом космическом корабле "Буран", однако пилотируемый полет на этом аппарате так и не состоялся из-за закрытия программы после распада СССР.