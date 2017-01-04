Человечеству дали 100 дней на выживание в случае зомби-апокалипсиса

Учёные подсчитали, что зомби-апокалипсис истребит человечество за 100 дней

Исследователи из Университета Лестера в Великобритании в статье о гипотетическом конце света, опубликованной в журнале в Journal of Physics Special Topics, подсчитали, что через 100 дней после начала зомби-апокалипсиса численность людей на Земле снизится до размеров, исключающих повторное заселение планеты .

В своем исследовании авторы проработали гипотетический сценарий, при котором от укуса зомби пострадавшие заражались в 90% случаев, а сами зомби жили около 20 суток, а затем умирало от ужшкммт голода и жажды.

По расчетам авторов статьи, даже если эпидемия начнется с одного зомби, появившегося в густонаселенной местности, через 100 дней на Земле останется 181 человек и около 19 миллионов зомби, сообщает "РГ".

Авторы уточнили, что в своей работе не учитывали возможность уничтожения живых мертвецов.

Зомби-апокалипсис — популярный сценарий конца света, который используют в кино, книгах, играх и сериалах. Чаще всего нашествие живых мертвецов начинается с распространения какого-либо вируса. В поп-культуре такой образ зомби популяризировали фильмы Джорджа Ромеро.