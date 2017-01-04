Нибиру 2017, последние новости: Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года

Панета Нибиру полностью уничтожит Землю в октябре 2017 года, предрекает ученый Дэвид Мид.

Известный ученый Дэвид Мид в своей работе "Planet X: The 2017 Arrival" сделал сенсационное заявление: в октябре 2017 года Земля столкнется с планетой Х, которую еще называют как Нибиру, и будет полностью уничтожена. По словам ученого, факт столкновения уже очевиден, однако его скрывают от общественности, чтобы не вызвать панику.

Главным доказательством своей гипотезы Мид приводит статистику землетрясений. По статистике, собранной в работе ученого, видно, что количество и интенсивность землетрясений на Земле растет ужшкммт с каждым годом, что говорит о приближении планеты Х, сообщает РИА ФАН.

Как указывает Мид, уже в сентябре 2017 года планета Х пройдет сквозь созвездие Девы, а 5 октября полностью перекроет Солнце. Ученый также подчеркнул, что мировая элита уже давно начала строить себе бункеры на случай этой катастрофы.

Ранее СМИ сообщали предположение ученых, что планета Х может вытолкнуть Уран и Нептун из Солнечной системы.

Впрочем, подобные новости о скором конце света уже неоднократно появлялись в СМИ. К примеру, та же Планета Х должна была уничтожить Землю уже как минимум два раза — в сентябре и декабре 2015 года. В NASA уже развенчали этот миф, назвав подобные предсказания интернет-мистификацией.