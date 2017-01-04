 
TOP 10

1 Ученый: Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года

2 СМИ: лидер ИГИЛ проник в Европу вместе с 400 террористами

3 В аэропорту Калининграда Airbus A321 приземлился на "брюхо" (ФОТО, ВИДЕО)

4 В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина

5 "10 дней слежки": родственники Расула Мирзаева раскрыли подробности покушения на спортсмена

6 Человечеству дали 100 дней на выживание в случае зомби-апокалипсиса

7 Стала известна личность погибшей при теракте в Стамбуле россиянки

8 В Сеть попали ФОТО и ВИДЕО террориста, устроившего бойню в Стамбуле

9 Ученые нашли в Перу руку пришельца со странными пальцами

10 "Я не Мандела": Фуркад предлагает устроить коллективный бойкот этапов КМ по биатлону

Новости наших партнеров

Нибиру 2017, последние новости: Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года

Опубликовано 04.01.17 11:30 Нибиру 2017, последние новости: Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года

Панета Нибиру полностью уничтожит Землю в октябре 2017 года, предрекает ученый Дэвид Мид.

Известный ученый Дэвид Мид в своей работе "Planet X: The 2017 Arrival" сделал сенсационное заявление: в октябре 2017 года Земля столкнется с планетой Х, которую еще называют как Нибиру, и будет полностью уничтожена. По словам ученого, факт столкновения уже очевиден, однако его скрывают от общественности, чтобы не вызвать панику.

Главным доказательством своей гипотезы Мид приводит статистику землетрясений. По статистике, собранной в работе ученого, видно, что количество и интенсивность землетрясений на Земле растет ужшкммт с каждым годом, что говорит о приближении планеты Х, сообщает РИА ФАН.

Как указывает Мид, уже в сентябре 2017 года планета Х пройдет сквозь созвездие Девы, а 5 октября полностью перекроет Солнце. Ученый также подчеркнул, что мировая элита уже давно начала строить себе бункеры на случай этой катастрофы.

Ранее СМИ сообщали предположение ученых, что планета Х может вытолкнуть Уран и Нептун из Солнечной системы.

Впрочем, подобные новости о скором конце света уже неоднократно появлялись в СМИ. К примеру, та же Планета Х должна была уничтожить Землю уже как минимум два раза — в сентябре и декабре 2015 года. В NASA уже развенчали этот миф, назвав подобные предсказания интернет-мистификацией.
Другие материалы по этой теме

Уфологи: Нибиру спровоцирует глобальную катастрофу на Земле через 278 дней (ФОТО)

СМИ активно пишут о приближающейся к Земле планете-убийце Нибиру

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга