Новые законы с 1 января 2017 в России: что нового вступает в силу с 1 января?

Новые законы, которые вступят в силу в 2017: в новом году как традиционные новшества, так и более редкие: изменения в ЕГЭ, защита от коллекторов и получение госулуг.

Новые законы с 1 января 2017: что нового вступает в силу с Нового года

С 1 января 2017 года в России вступают в силу поправки в целый ряд законов и актов, регламентирующих разные сферы жизни. Традиционно изменения коснулись акцизы на алкоголь и сигареты, которые подорожали. Кроме того, акцизы впервые потребуются для электронных сигарет. Акцизы повысили также на автомобильный бензин пятого класса, дизельное топливо и средние ужшкммт дистилляты, отмечает BFM.

Новые законы 2017: изменения в ЕГЭ

Единый государственный экзамен в 2017 году претерпит значительных изменений. Так, полностью исчезнут тестовые задачи. Письменно у школьника проверят знания по грамматике и правописанию, а устно нужно будет продемонстрировать культуру речи, ширину кругозора и умение доносить мысль до собеседника.

Также согласно новой системе оценки знаний, на конечную цифру в аттестате будет влиять и оценка по итогам года, и оценка за сданный экзамен.

Новые законы 2017: госуслуги онлайн станут дешевле офлайна

Теперь в 2017 году госуслуги через интернет будет выгоднее, чем офлайн на треть (30%) дешевле. Это станет возможным благодаря поправкам в Налоговом кодексе.

Так, оформление биометрического загранпаспорта обойдется в 3500 рублей, если подавать заявление в подразделении миграции, 2850 рублей - если через сайт госуслуг.

Станут дешевле и услуги ГИБДД - оплата госпошлины при регистрации транспорта физических лиц, получении водительских удостоверений и другие.

"Скидка" будет распространяться и на те услуги, результаты которых нужно получать в физической форме.

Новые законы 2017: налоги

С 1 января российские налогоплательщики могут платить налоги не только за себя, но и за третьих лиц. Изменения в Налоговый кодекс РФ вступили в силу.

Тем временем иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории России, обязаны платить НДС в размере 18%. Закон, получивший неофициальное название "налог на Google", призван выровнять условия для российских и иностранных интернет-компаний, сообщает ТАСС.

Новые законы 2017: коллекторы - что нового?

Согласно новым поправкам, при взыскании долгов коллекторам теперь запрещено причинять вред должнику, применять силу, угрожать и оказывать психологическое давление, повреждать имущество должника. Кроме того, коллекторам запрещается раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам.

Новые законы 2017: УК РФ

Введен новый вид уголовного наказания - принудительные работы. Осужденные будут находиться в исправительных центрах и на них будут распространяться многие положения Трудового кодекса - за исключением права самостоятельно выбрать работу и уволиться.

Также в этом году вступили в силу новые правила ввоза иномарок - автомобили должны быть оборудованы системой вызова экстренных служб ГЛОНАСС. Получить паспорт транспортного средства для ввоза машины из-за рубежа не получится без соответствующей отметки.

Новые законы 2017: УК РФ - билеты на футбольные матчи по паспорту

Билеты на футбольные матчи в России теперь начинают продавать по паспортам.

Кроме того, по некоторым данным, есть и черный список болельщиков, которых не велено пускать на стадион, сообщает NEWru.com.

Новые законы 2017: УК РФ - изменения в туриндустрии

Масштабные изменения произошли в туристической отрасли. Принят закон о безопасности детского отдыха, который ужесточает контроль за ним. Появится туристско-информационный центр и электронная путевка, а также реестр турагентств, который должен оградить россиян от мошенников в этой сфере.