"Умыл": соцсети отреагировали на "зеркальное" решение Путина на санкции Обамы (ФОТО, ВИДЕО)

Захарова объяснила, почему Россия не стала высылать американских дипломатов. Между тем многие американские СМИ не ожидали такого ответа от Кремля.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия, принимая решение об ответных мерах на высылку дипломатов из США и новые санкции в отношении России, учитывала интересы сотрудников американских диппредставительств и их детей.

"Понимая, что дипломатия основана на зеркальных ответных мерах и шагах, мы приняли во внимание со всей серьезностью и со всей серьезностью рассмотрели вопрос о том, как будут себя чувствовать ужшкммт и ощущать наши американские коллеги, их семьи. И, самое главное, их дети, которые сейчас готовятся к Новому году и у которых сейчас рождественские каникулы, как они будут вырваны из учебного процесса и как им нужно будет тоже в 72 часа собрать все вещи и отправиться на родину таким вот образом, приняли такое решение", — цитируют РИА Новости слова Захаровой.

Между тем ответ Кремля (в опубликованном на сайте релизе говорится, что «недружественные» шаги администрации США Кремль расценивает как провокацию. Но не ведётся на неё) на санкции Белого дома, в том числе лишение аккредитации 35 российских дипломатов, вызвал удивление и уважение в социальных сетях.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Д. Трампа. <...> Жаль, что администрация Президента Б. Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом", - говоритсв текст обращения Кремля, при этом отмечается, что дипломатов не будут высылать и приглашают с детьми на кремлёвскую ёлку.

Тем временем российские дипломаты и их семье были доставлены на родину специальным борт, так как по какой-то причине бычные билеты дипломаты тоже купить не смогли.

В результате американские СМИ, в частности телекомпания CNN, заявила, что ответом России станет закрытие специальной англо-американской школы под Москвой, где учатся дети сотрудников американского посольства, а также дети российских граждан.

#BREAKING: A US official says Russian authorities ordered the Anglo-American School of Moscow to close as retaliation for US sanctions — CNN Politics (@CNNPolitics) 29 декабря 2016 г.

Однако, бывший посол США в России Майкл Макфол подтвердил, что школа продолжит работу. «Самое важное, что Англо-американская школа не будет закрыта! Хорошие новости».

And most importantly AAS will not be closed! Some good news. https://t.co/JLVaZlsUMz — Michael McFaul (@McFaul) 30 декабря 2016 г.

Также ответ Путина прокомментировал директор московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин. «Ассиметричный ответ Путина на санкции Обамы — это инвестиция в грядущее президентство Трампа», - написал он.

Putin' asymmetric response to Obama's new sanctions is an investment in the incoming Trump presidency. — Dmitri Trenin (@DmitriTrenin) 30 декабря 2016 г.

«Я подозревал, что таким и будет российский ответ, но потом Лавров всерьёз потребовал сегодня выслать [американских дипломатов]. Опять я обманут кремлёвским балетом!», - пишет московский корреспондент Guardian Шон Уокер.

I had suspected this would be Russian response, but then Lavrov earnestly demanded expulsions today. Fooled by Kremlin choreography again! — Shaun Walker (@shaunwalker7) 30 декабря 2016 г.

«Путин находит удовольствие в том, чтобы играть победителя. Настоящее унижение для Штатов в том, что именно американский народ обеспечил ему эту победу», - так прокомментировал журналист из Newsweek Леонид Рагозин.

Putin takes a pleasure in acting like a winner. The real humiliation for the US is that it is American people who delivered his victory. — Leonid Ragozin (@leonidragozin) 30 декабря 2016 г.

Тем временем корреспондент Джонатана Маркуса из BBC назвал ответ Путина хорошо подготовленным. Он считает, что Россия уже не та сверхдержава, которой был Советский Союз, но использует свои ограниченные ресурсы очень талантливо:

"Ответ Путина был очень тщательно подготовлен. Сначала публику напугали ответными мерами, а затем показали великодушие — по крайней мере, на сегодняшний день. В сущности, это унижение администрации Обамы, которое подразумевает, что в глазах Москвы он просто хромая утка, которая ничего не значит и ответа не требует. Кроме того, это тест для избранного президента Трампа. Убедят ли его доказательства [российского вмешательства в выборы], которые предоставят ему американские спецслужбы? И если да, то станет ли он лидером в отношениях с Россией?

Никакой новой Холодной Войны нет. Россия – "карманная" сверхдержава, совсем не такая, какой был Советский Союз. Тем не менее, Путин показал и в отношениях с Западом, и на Украине, и в Сирии, что он может очень умно распоряжаться ограниченными ресурсами", - считает он.

Daily Beast сравнили решение российского лидера с приемами джиу-джитсу и даже провели параллель между его словами и выступлением Мишель Обамы, сообщает Ruposters.

"А затем… обладатель черного пояса по дзюдо Владимир Путин сделал один из самых эффектных приемов джиу-джитсу в своей карьере, объявив, что Россия не будет наказывать американских детей или закрывать места отдыха для американцев. Действием, которое эхом повторяет слова Мишель Обамы: "Когда они опускаются до низостей, мы становимся выше них". Путин дал понять: "Мы не будем создавать проблемы американским дипломатам. Мы не будем никого высылать".

Тем временем в Сети посмеялись над президентом США Бараком Обамой, который в черверг ввел санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли доступ в два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью России, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов.

В качестве ответной меры на высылку дипломатов, Россия отправит в США Навального и Божену pic.twitter.com/im3LTFoswo — Рамзан Кадыров (@KadirovRussia) 30 декабря 2016 г.

Полдня ходил победителем русских Обама, пока отказ Путина выслать дипломатов США и приглашение на ёлку не выставили Барака полным олухом. — Филипп Масловский (@soulstray) 30 декабря 2016 г.

Путин: Россия никого не будет высылать в ответ на действия США



Мудро! Этим и отличается сильный политик от политического попугая — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 30 декабря 2016 г.