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США высылают 35 российских дипломатов

Опубликовано 29.12.16 22:49 США высылают 35 российских дипломатов

Президент США Барак Обман также ввел санкции против ФСБ и ГРУ.

В США приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть два учреждения, используемые российскими работниками в Нью-Йорке и Мэриленде, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на агентство Reuters.

Высокопоставленный американский чиновник назвал это «ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России». Сообщается, что россияне будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

Доступ к двум учреждениям будет закрыт всем российским должностным лицам ужшкммт начиная с полудня (20:00 мск) пятницы, 30 декабря.

Кроме того, Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России, передают РИА новости со ссылкой на Белый дом. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ и компаний, якобы "поддерживающих кибероперации ГРУ".

Согласно принятому указу, санкции связаны с "действиями по подрыву демократии в США" и вводятся, чтобы "противостоять общенациональному режиму ЧП относительно значительной злонамеренной киберактивности".

В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов, а также Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

Согласно указу, собственность физических лиц, внесенных в список санкций, будет арестована на территории США.

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов уже заявил, что введенные США антироссийские санкции в связи с якобы имевшими место кибератаками со стороны Москвы контрпродуктивны и имеют целью нанести ущерб в том числе и будущему процессу восстановления двусторонних отношений.

"Любые антироссийские санкции бесперспективны и контрпродуктивны. Я могу только переподтвердить, что станционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США. Такие односторонние шаги преследуют целью нанести ущерб отношениям и осложнить их восстановление в будущем", - цитирует "Интерфакс" Долгова.
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