Лавров предложил Путину конкретные меры в ответ на санкции США (ВИДЕО)

Москва предлагает в ответ на антироссийские меры администрации США запретить американским дипломатам сразу несколько вещей.

МИД предлагает президенту Владимиру Путину выслать из страны 31 сотрудника посольства США и четырех сотрудников американского генконсульства в Санкт-Петербурге, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Российский МИД вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами "нон грата" 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — сказал он.

Кроме того, по словам Лаврова, предложено запретить американцам пользоваться их дачей ужшкммт в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная.

По словам главы российского МИД, закрытые администрацией США российские объекты - дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд - предназначались для отдыха детей на зимних каникулах, отмечает ТАСС.

"Нам запрещено пользоваться собственностью, которая является государственной собственностью Российской Федерации, - сказал он. - Это одна дача для отдыха наших сотрудников в Вашингтоне и вторая дача для отдыха наших сотрудников в представительстве России при ООН".

"Манеры американской администрации вполне очевидны. И в том и в другом случае дачи предполагались, чтобы дети в период зимних каникул на них отдыхали, там лагеря традиционно открываются, - продолжил российский министр. - И эти дачи объявлены шпионскими гнездами, как я понимаю из сообщений американской администрации".

Глава МИДа выразил надежду, что Москва оперативно рассмотрит все предложения по ответу на санкции. Он заверил, что Россия не оставит санкции без ответа США, но будет действовать согласно принципам взаимности, отмечает РБК.

США расширили санкции против России в ответ на «вмешательство в выборы». Сергей Лавров повторно заявил, что такие обвинения безосновательны.​ Он подчеркнул, что американские власти не привели доказательств причастности России к влиянию на выборный процесс.

«Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинить нас в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, как вы знаете, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения», — сказал министр.

Как писал Topnews, новые ограничительные меры затронули ФСБ, ГРУ, три юридических лица и шесть физических лиц, в том числе руководителя ГРУ Генштаба Игоря Коробова и трех его заместителей. Госдеп также объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которые должны покинуть США в течение 72 часов.

В Госдуме поддержали ответные меры по высылке из России 35 американских дипломатов, заявил глава комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий.