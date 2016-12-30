СМИ сообщили о первых ответных мерах России на новые санкции США

Журналисты рассказали о первых "видимых мерах", которые стали реакцией РФ на новые антироссийские санкции Вашингтона.

По данным американского канала CNN, Россия предприняла "первые видимые меры" в ответ на введенные США новые санкции.

Со ссылкой на "американского представителя, который был проинформирован по данному поводу", телеканал сообщил о том, что в числе "первых видимых действий России" оказалось закрытие англо-американской школы в Москве "для американцев и иностранцев". По словам собеседника журналистов, там учились дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады.

Кроме того уточняется, что речь ужшкммт идет о "закрытии доступа" в посольскую резиденцию в Серебряном Бору.

Как писал TopNews, накануне США ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из России. Вашингтон обвинил их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, не приведя при этом никаких доказательств.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что ответные меры на новые санкции США будут объявлены 30 декабря.

«Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие 8 лет в Белом доме — это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально», — сказано в сообщении Захаровой в соцсети Facebook.

Пресс-секретарь президеннта России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва будет следовать принципу взаимности и даст США «адекватный ответ». По его словам, американские санкции стали «проявлением непредсказуемой и, можно даже сказать, агрессивной внешней политики».