Центробанк лишил лицензий два московских банка

Решение об отзыве лицензий было принято, чтобы защитить интересы кредиторов и вкладчиков.

ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "Банка на Красных воротах" (БНКВ, Москва) и у коммерческого банка НКБ (Москва), сообщает "Интерфакс".

По данным регулятора, БНКВ проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Кроме того, в связи с потерей ликвидности "Банк на Красных воротах" несвоевременно ужшкммт исполнял обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер по нормализации ее деятельности, отмечает Центробанк.

В банке назначена временная администрация, "Банк на Красных воротах" является участником системы страхования вкладов.

По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе РФ.

Касательно НКБ в сообщении регулятора говорится, что "при неудовлетворительном качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. НКБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по своевременному направлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю".

Кроме того, НКБ не исполнял предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности. Банк является участником системы страхования вкладов.

По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 527-е место в банковской системе РФ.