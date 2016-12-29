 
TOP 10

1 Минобороны: карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154 - это «испражнения на бумагу»

2 На Урале 14-летний женился на 10-летней, она беременна, а против него завели дело (ФОТО, ВИДЕО)

3 "Дождь" вырезал слова политолога Белковского о Докторе Лизе как "пиар-агенте Кремля" (ВИДЕО)

4 Трамп прокомментировал введение новых антироссийских санкций

5 Россия, Турция и Иран планируют поделить Сирию на зоны влияния

6 Мать актрисы Керри Фишер умерла на следующий день после кончины дочери (ФОТО)

7 В Минфине бьют тревогу из-за новых максимумов рубля

8 В Чечне девочкам запретили быть на утренниках снежинками

9 "Я не забыла и не простила": Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ (ВИДЕО)

10 ВИДЕО допроса живодера, забившего медведя ломом в Якутии, попало в Сеть

Новости наших партнеров

Центробанк лишил лицензий два московских банка

Опубликовано 29.12.16 10:54 Центробанк лишил лицензий два московских банка

Решение об отзыве лицензий было принято, чтобы защитить интересы кредиторов и вкладчиков.

ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "Банка на Красных воротах" (БНКВ, Москва) и у коммерческого банка НКБ (Москва), сообщает "Интерфакс".

По данным регулятора, БНКВ проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Кроме того, в связи с потерей ликвидности "Банк на Красных воротах" несвоевременно ужшкммт исполнял обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер по нормализации ее деятельности, отмечает Центробанк.

В банке назначена временная администрация, "Банк на Красных воротах" является участником системы страхования вкладов.

По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе РФ.

Касательно НКБ в сообщении регулятора говорится, что "при неудовлетворительном качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. НКБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по своевременному направлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю".

Кроме того, НКБ не исполнял предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности. Банк является участником системы страхования вкладов.

По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 527-е место в банковской системе РФ.
Другие материалы по этой теме

ЦБР лишил лицензий сразу четыре банка

ЦБР отозвал лицензии у 9 страховых компаний и брокеров

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга