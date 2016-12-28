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Живодерки из Хабаровска, последние новости: малолетние преступницы убивали животных в здании Российской академии правосудия

Опубликовано 28.12.16 15:12 Живодерки из Хабаровска, последние новости: малолетние преступницы убивали животных в здании Российской академии правосудия

Хабаровские живодерки, последние новости: правоохранители завели дело в отношении должностных лиц, ответственных за здания.

Живодерки из Хабаровска, последние новости на сегодня, 28 декабря 2016: в прокуратуре рассказали, где девушки убивали животных

В Хабаровске было заведено уголовное дело в отношении должностных лиц, ответственных за здания, где промышляли печально известные живодерки, а также покалечились, рухнув с высоты, двое детей.

Как отмечается в сообщении городской прокуратуры, на земельном участке по улице Юнгов стоят четыре недостроенных объекта, принадлежащих ФГБОУ "Российская академия правосудия". Проведенная проверка ужшкммт показала отсутствие охраны объектов и контрольно-пропускного режима.

Кроме того, в апреле 2016 года 12-летний ребенок упал с четвертого этажа во время игры в недостроенном здании. В октябре с третьего этажа сорвалась девочка. В период с июня по сентябрь стройку использовали для своих жутких развлечений так называемые хабаровские живодерки.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Ранее TopNews писал о том, что две 17-летние девушки были заключены под стражу решением суда. Их подозревают в жестоких убийствах животных.
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