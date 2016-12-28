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Курс доллара на сегодня, 28 декабря 2016: эксперт порекомендовал россиянам запастись долларами в январе

Опубликовано 27.12.16 16:14 Курс доллара на сегодня, 28 декабря 2016: эксперт порекомендовал россиянам запастись долларами в январе

Курс валют на сегодня, 28 декабря 2016: ЦБ РФ опустил официальные курсы доллара и евро на сегодня, 28 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 декабря 2016, ЦБ РФ

Курс евро на сегодня опустился по сравнению с показателем вторника на 15,55 копейки и составил 63,57 рубля, курс доллара на 28 декабря 2016 упал на 4,97 копейки - до 60,85 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 9,73 копейки, составив 62,0801 рубля.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение эксперта

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков озвучил в эфире радио Sputnik свой ужшкммт прогноз курса доллара на 2017 год.

По его словам, Минфин утверждает, что в следующем году российская экономика может показать рост в 1,5% ВВП.

"После отрицательного роста на 3% в течение последних двух лет, на этот раз экономика движется в нужном направлении. К концу года Россия выходит на рекордно низкую инфляцию – 5,5%. ВВП в 2016 г. упал на 0,5%, это меньше, чем ожидали. А вместе с ростом экономики не исключено, что поднимутся и реальные доходы россиян. Но это пока идеальный сценарий. Есть много факторов, которые могут помешать", - заявил эксперт.

Юденков отметил, что в декабре произошло большое снижение золотовалютных резервов ЦБ на фоне снижения курса доллара, причем, по его мнению, такая тенденция продолжился и в январе.

"Особых кульбитов не ожидаем, тем более, что выплаты по налогам нужно делать в рублях. Январь ничего не изменит. А вот дальше – приход к власти Трампа, инаугурация. Какие будут ставки ФРС? Насколько они будут сильно расти? Это первый фактор, внешний. Дальше у нас выплаты по внешним долгам в валюте, тоже понадобится валюта. Поэтому, конечно, рост курса доллара будет. Январь и февраль еще будет такая же тенденция, как и в декабре, то есть никаких скачков и изменений в курсе не будет", - сказал он, порекомендовав всем желающим покупать иностранную валюту в январе.
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