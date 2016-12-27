Ученые: жир в теле человека помогает развиваться раковым опухолям

В двух университетах мира ученые пришли к выводу, что раковые клетки перемещаются по организму человека, питаясь его жирами.

Ученые из Института биотехнологии Фландерса в Бельгии выяснили механизм образования метастаз раковой опухоли. Ключевую роль в нем играет жир, участвующий в формировании новых лимфатических сосудов, по которым злокачественные клетки проникают в другие ткани и органы. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Nature. Выдержки из нее приводит Лента.ру.

Метастазы являются основной причиной смерти раковых больных. Чтобы раковые клетки ужшкммт могли распространиться в здоровые ткани, им необходимы уже существующие или формирующиеся каналы, например лимфатические сосуды, которые преобразуются из кровеносных. Для этой трансформации, как выяснили ученые, необходимо использование жировых отложений в клетках. Из них образуются молекулы, которые, в свою очередь, влияют на факторы, регулирующие активность определенных генов.

Раковые клетки питаются жирами организма, к такому выводу пришли ученые и из Университета Барселоны, передает Мир24.

Специалисты проводили исследование на грызунах. Наблюдение показало, что раковые клетки могут перемещаться по всему организму, в то время как здоровые не имеют такой возможности. Врачи заметили, что, блокируя определенные вещества в организме, они останавливали метастазы, поскольку рак не подпитывался жирными кислотами из здоровых клеток. В результате этого опухоль оставалась там, где и располагалась изначально.

В данный момент опыты ученых продолжаются. При подтверждении своей теории медики не исключают, что можно в будущем останавливать рост злокачественных опухолей.

Ранее группа ученых из России и Индии разработала лекарство на основе яда кобры, которое помогает диагностировать рак. По мнению специалистов, препарат, состоящий из альфа-нейротоксинов, полученных из яда змеи, и полупроводниковых наночастиц, позволит эффективно выявлять границы раковой опухоли в организме человека.