Курс доллара на сегодня, 27 декабря 2016: эксперты рассказали о курсе рубля в последние дни 2016 года

Курс валют на сегодня, 27 декабря 2016: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на 27 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 декабря 2016, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 27 декабря 2016 составляет 60,90 руб., курс евро на сегодня - 63,72 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 27 декабря 2016

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 59,64 руб. при покупке и 59,64 руб. при продаже банком, курс евро на 27 декабря 2016 установлен на уровне 62,29 руб. и 65,79 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на конец декабря 2016 года в России: мнение эксперта

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова сообщила, что в последние дни ужшкммт российская валюта получала поддержку со стороны налогового периода, и пик выплат приходится на 26-28 декабря. Таким образом, большая часть компаний-экспортеров уже подготовилась к выплатам и, следовательно, спрос на рублевую ликвидность с их стороны будет снижаться.

По ее словам, на текущей торговой неделе не ожидается ничего интересного, так как рынки уже начинают готовиться к праздничным выходным, а цены на нефть, скорее всего, будут удерживаться в пределах диапазона 53,70 - 56,50, и вероятность в ближайшие дни увидеть движение в район нижней границы остается весьма высокой.

"Во-первых, рынок будет отыгрывать очередной рост числа работающих буровых установок в США. Во-вторых, инвесторы продолжат фиксировать прибыль в преддверии конца года. В-третьих, не исключено, что данные от EIA снова продемонстрируют рост коммерческих запасов нефти в США", - цитирует Рогову "Российская Газета".

Таким образом, как отмечает эксперт, пара USD/RUB на этом фоне может нацелиться на движение в район уровня 61,60 с дальнейшей целью на отметке 62,60.

"EUR/RUB также может развить восходящую коррекцию. Но она, вероятно, окажется более сдержанной, так как евро сейчас выглядит недостаточно сильным на фоне разницы в настрое ЕЦБ и ФРС относительно монетарной политики. Поэтому евро/рубль, вероятно, вернется лишь к уровню 64,40", - добавила она.