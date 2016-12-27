В Сети появилась петиция с требованием лишить Божену Рынску гражданства

Накануне Рынска на своей странице в Facebook написала о своей радости после известия о том, что на борту разбившегося Ту-154 находилась съемочная группа НТВ.

В Сети на портале change.org появилась петиция с требованием лишить российского гражданства светского обозревателя Божену Рынску. К моменту написания заметки поддержали более 37 тысяч человек.

Поводом для создания обращения стала радостная реакция Рынски на гибель журналистов НТВ при крушении в Чёрном море самолёта Ту-154 Минобороны России.

"Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но ужшкммт остальные-то почему?", — написала Рынска.

Поведение Рынски уже прокомментировали в Кремле. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее слова «уродливыми проявлениями сумасшествия» и отметил, что в этом случае понятна самая жесткая реакция общества.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала Рынску «мразью», а коллега Поклонской Виталий Милонов предложил выдворить Божену Рынску из страны. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова призвала «банить» светского обозревателя в социальных сетях.

Также ее пост осудили официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.