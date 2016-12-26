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Захарова рассказала, почему Киев обрадовался трагедии с Ту-154

Опубликовано 26.12.16 09:05 Захарова рассказала, почему Киев обрадовался трагедии с Ту-154

Также официальный представитель МИД РФ назвала поглумившуюся над трагедией Божену Рынску "скотобазой".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию киевских властей, обрадовавшихся трагедии, произошедшей накануне в акватории Черного моря.

"Мы очень хорошо понимаем причины, по которым официальный Киев радуется гибели российских военнослужащих, и давно о них говорим: на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами. Вот и все причины. Их теперь понимаем не только мы", - написала она в Facebook.

Тем самым она прокомментировала ужшкммт высказывания некоторых украинских политиков и чиновников, высказавших откровенно издевательскую позицию по поводу трагедии. Так, советник президента Украины Юрий Бирюков, выразил желание принести к посольству РФ в Киеве бутылочку "Настойки боярышника", хотя многие киевляне несут к стенам дипмиссии цветы и свечи в память о погибших.

Кроме того, Мария Захарова опубликовала эмоциональный комментарий на скандальную публикацию Божены Рынской, поглумившейся над гибелью журналистов в авиакатастрофе. Захарова вспомнила слова доктора Лизы о том, что нужно уметь договариваться, но отметила, что с "глумящимися на крови" договариваться бесполезно.

"Ребята, либералы, баньте эту скотобазу, глумящуюся на крови. Иначе не будет у либеральной идеи будущего. А оно должно быть! Потому что сила в многообразии идей и их здоровой конкуренции, основанной на свободе выбора. Либеральные взгляды не должны ассоциироваться с живодёрством. Не марайтесь об эту грязь. Мы страна. Да, мы на многие вещи смотрим по-разному. Но вспомните, что говорила доктор Лиза: надо уметь договариваться. И мы договоримся. А с теми, кто говорит: "Хорошо, что сдохли", — договориться нельзя. Мёртвые души не договороспособны", — написала Захарова в Facebook.

Как писал TopNews, ранее блогер Божена Рынска опубликовала пост, в котором оскорбила погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем сотрудников телеканала НТВ. Представители Союза журналистов России назвали пост светской обозревательницы верхом цинизма., а общественный деятель Мария Катасонова заявила на Рынскую в СКР. Теперь журналистке грозит уголовное преследование по статье 282 УК РФ. 

Самолет Минобороны России Ту-154 разбился, едва взлетев с аэродрома Адлера рано утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека, в том числе глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, девять журналистов российских телеканалов, а также 64 артиста Ансамбля песни и пляски ВС РФ им. Александрова, двое федеральных служащих и военные. Все они погибли.
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