"Уродливое сумасшествие": в Кремле прокомментировали слова Божены Рынски о крушении Ту-154 (ВИДЕО)

Между тем муж светской обозревательницы пожелал корреспондентам "Рен-ТВ" "гореть в аду".

В Кремле прокомментировали скандальные высказывания журналистки Божены Рынски о гибели съемочной группы канала НТВ в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. ,

"В целом такие уродливые проявления сумасшествия, они поражают, особенно в такие дни. Абсолютно понятная самая жесткая реакция общественного мнения", — цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова "Дождь".

Между тем супруг Божены Рынски пожелал смерти журналисту "Рен-ТВ", который пытался получить комментарий у журналистки по поводу ее недавнего высказывания в Facebook о крушении Ту-154.

Когда корреспондент ужшкммт попытался поговорить с Боженой по домофону, на звонок ответил ее муж Игорь Малашенко. Услышав, что с ним разговаривает журналист, он начал материться, и в итоге обозвал корреспондента "мразью", пожелав ему "гореть в аду".

Как писал TopNews, ранее Божена Рынска опубликовала в соцсетях сообщение, в котором порадовалась гибели журналистов НТВ, находившихся на борту разбившегося в Черном море самолете Ту-154. При этом она подчеркнула, что хотела бы, чтобы на борту находились одни представители этого телеканала. Заявления светской обозревательницы вызвали шквал возмущений в ее адрес.