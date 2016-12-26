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Курс доллара на сегодня, 26 декабря 2016: рубль нашел точку равновесия - эксперты

Опубликовано 26.12.16 08:10 Курс доллара на сегодня, 26 декабря 2016: рубль нашел точку равновесия - эксперты

Курс валют на сегодня, 26 декабря 2016: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 26 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 декабря 2016, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 26 декабря 2016 составляет 60,85 руб., курс евро на сегодня равен 63,54 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 26 декабря 2016

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 59,94 руб. при покупке и 63,06 руб. при продаже банком, курс евро на 26 декабря 2016 равен 62,50 руб. и 66,00 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2016 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик Борис Белкин отмечает, что рубль ужшкммт сегодня, 26 декабря 2016 года, будет торговаться в одиночестве, ведь на западных рынках сейчас выходные в связи с католическим Рождеством. Основным фактором влияния останется цена на нефть, которая сейчас относительно стабильна около заветных 55 долларов за баррель.

По его словам, последнюю неделю года рубль будет находиться под давлением.

"Во-первых, потому что эта неделя - короткая, и во-вторых, она последняя перед новогодними праздниками и каникулами. Традиционно это приводит к фиксации прибыли большинством игроков. А этот фактор в свою очередь часто сопровождается некоторым снижением курса национальной валюты", - цитирует Белкина "Российская Газета".

Однако, как отмечает эксперт, налицо и фактор поддержки: в оставшееся до Нового года время экспортеры будут платить налог на добычу полезных ископаемых.

"В результате можно с уверенностью сказать только одно: в существующих экономических реалиях рубль нашел точку равновесия - уже достаточно долгое время при отсутствии форс-мажорных ситуаций число факторов, оказывающих поддерживающую роль национальной валюте, в среднем оказывается практически равно влиянию тех, которые играют на ее ослабление", - подчеркнул аналитик.
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