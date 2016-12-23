Пассажир самолета набросился с оскорблениями на Иванку Трамп

Пассажир рейса авиакомпании JetBlue накинулся на дочь избранного президента Иванку Трамп и начал сыпать ругательствами в присутствии ее детей, сообщает Лайф.
Как отмечается, злоумышленник подошел к женщине сразу после того, как она вошла в салон самолета. Возмущенный американец принялся махать руками и бранить Иванку, в то время как она пыталась успокоить своих испуганных детей.
Больше всего его возмутило то, что Иванка ужшкммт летит на том же рейсе, что и он. "Твой отец правит страной. Почему ты здесь? Ты должна летать на своем собственном самолете", — заявил пассажир.
Кроме того, он также выкрикивал неприятные комментарии в адрес её детей и заявил, что Дональд Трамп уничтожает Америку, и поэтому его дочь и внуки не должны находиться вместе с другими гражданами страны на борту.
Как сообщается, бортпроводники высадили возмущенного мужчину из самолета, мотивируя свои действия тем, что он нарушил правила нахождения на борту воздушного судна.