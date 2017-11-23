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Набиуллина: в России есть 23 банка с завышенными ставками по вкладам граждан

Опубликовано 23.11.17 09:34 Набиуллина: в России есть 23 банка с завышенными ставками по вкладам граждан

Это банки, в которых ставка по вкладам составляет 9,25% годовых и более.

В зону повышенного внимания ЦБ РФ из-за слишком высоких ставок (превышающих среднее максимальное значение более чем на 2 процентных пункта) по вкладам могут попасть 23 российских банка.

"Но это не единственная причина повышенного надзора, мы осуществляем одинаково плотный надзор за всеми банками, чтобы снижать риски", - сказала журналистам в среду глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит "Интерфакс".

До 2014 года ставка считалась завышенной, если она ужшкммт превышала среднее значение на 2 п.п. и более. В декабре 2014 года, когда ЦБ резко поднял ключевую ставку, диапазон стандартного рыночного отклонения был увеличен до 3,5 п.п.

Согласно данным мониторинга Центробанка, в третьей декаде октября, максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков по объему привлечения вкладов физических лиц составила 7,25%. Таким образом, завышенными регулятор будет считать ставки выше 9,25%, отмечает РБК.

Набиуллина также сообщила журналистам, что ЦБ считает выполнение нормативов по капиталу для банков с госучастием более важным, чем соответствие формальному критерию, который требует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли за год. «Потому что у банков в отличие от других организаций и предприятий есть требование к капиталу. Этот капитал в основном формируется за счет прибыли», — пояснила она.
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