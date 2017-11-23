Курс доллара на сегодня, 23 ноября 2017: праздники в США и "черная пятница" укрепят рубль - эксперты

Курс валют на сегодня, 23 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 23 ноября 2017 составляет 59,00 руб., курс евро на сегодня - 69,40 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 23 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,14 руб. при покупке и 60,26 руб. при продаже банком, курс евро на 23 ноября 2017 равен 67,67 руб. и 71,17 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Член совета директоров АКГ "Финэкспертиза" Агван Микаелян отмечает, что курс ужшкммт рубля сегодня, 23 ноября 2017, будет торговаться в "спокойном режиме" с оглядкой на цены на нефть. При этом российская валюта имеет шансы на небольшое укрепление.

"В целом же динамика торгов обещает быть небольшой, так как в США - выходной, День благодарения, а в пятницу будет "Черная пятница", время распродаж, когда игрокам не до биржевых сводок", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Он уверен, что рубль будет демонстрировать укрепление, а в последнее время российская валюта показывает относительную независимость от внешних влияний из-за сокращения взаимного торгового оборота между нашей страной и государствами-эмитентами основных мировых валют.

"В США сейчас одна за другой закрываются и банкротятся компании, которые сидят на добыче нефти и газа, особенно сланцевой. Это в среднесрочной перспективе способствует укреплению рубля", - заявил специалист.

Микаелян напоминает, что уже наступает время новогодних каникул, и, следовательно, рынок нуждается в рублях, что негативно отразится на курсе.

"Курс национальной валюты до декабря будет колебаться в разную сторону как маятник, в небольших и достаточно стабильных пределах", - прогнозирует эксперт.