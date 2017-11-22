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Глава ЛНР Плотницкий обвинил экс-главу МВД в попытке госпереворота

Опубликовано 22.11.17 15:23 Глава ЛНР Плотницкий обвинил экс-главу МВД в попытке госпереворота

Игорь Плотницкий в эфире телевидения ЛНР поручил министрам «навести порядок» в Луганске. Между тем в Кремле отрицают, что встали на сторону экс-главы МВД Корнета.

Экс-глава МВД ЛНР Игорь Корнет попытался организовать в Луганске государственный переворот. Об этом сообщил руководитель республики Игорь Плотницкий. Его слова приводит "Комсомолка".

«Мы (власти ЛНР) недооценили количество и тяжесть правонарушений, которые совершал бывший министр внутренних дел. Потому что пойти на такую авантюру, как попытка государственного переворота и захват власти, тут что-то скрывается гораздо большее», - заявил Плотницкий в эфире ГТРК ЛНР.

По словам главы республики, во время попытки переворота ужшкммт в Луганске были отключены телевидение, мобильная связь и электричество.

Плотницкий провел рабочую встречу с исполняющими обязанности глав МВД и МЧС ЛНР Владимиром Черковым и Сергеем Иванушкиным. В ходе этих переговоров он поручил руководителям ведомств «навести порядок» и закончить «все инсинуации», отмечает РБК.

«И давайте совместно с генеральной прокуратурой [самопровозглашенной республики] рассмотрим ту ситуацию, которая у нас сейчас сложилась за ночь, а то у нас сейчас люди взбудоражены, а, как говорится, результата нет», — заявил глава ЛНР, подчеркнув, что «если Корнет решил таким способом защититься, то это еще [одна] его грубейшая ошибка».

«Значит все, милиция начинает работать, беспредела не будет, закон должен торжествовать», — провозгласил в заключение глава республики.

Как писал Topnrews, накануне днем центр Луганска перекрыли вооруженные люди и бронетехника без определенных ведомственных знаков. По словам самих бойцов, они выполняли приказы МВД ЛНР. Жители Луганска при этом рассказали, что в городе не работает телевидение, а людей и студентов попросили разойтись по домам.

События в Луганске являются внутренним делом самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), а сообщения в СМИ о том, что Москва поддерживает одну из сторон конфликта, не соответствуют действительности, заявили в Кремле. По данным ТАСС, с таким заявлением выступил начальник департамента управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов.

"Это сообщение неизвестно на чем основано. Никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как события в Луганске являются внутренним делом ЛНР и за поддержкой никто из Луганска "в Кремль" не обращался", - заявил Арутюнов.
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