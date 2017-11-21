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"Военный переворот" в ЛНР: вооруженные люди заблокировали центр Луганска

Опубликовано 21.11.17 15:40 "Военный переворот" в ЛНР: вооруженные люди заблокировали центр Луганска

Сегодня в центре столицы ЛНР появились вооруженные стрелковым оружием люди в военной форме.

В сети появилось видео «военного переворота» в самопровозглашенной Луганской народной республике. Телеканал ГТРК ЛНР показал сюжет, снятый в центре Луганска, занятого вооруженными людьми в военной форме без знаков отличия.

На опубликованных телекомпанией на ее странице в сети «ВКонтакте» кадрах можно увидеть вооруженных людей в различной камуфляжной форме, а также бронетехнику. По словам местных жителей, вооруженные люди заблокировали некоторые участки улиц и не пропускают ужшкммт движение и проход пешеходов.

«Приказ главы государства о том, чтобы они покинули данную территорию, сотрудники „Беркута“ и непонятные люди выполнять отказались», — резюмирует автор сюжета.

Как сообщает «Росбалт», с утра в Луганске ходят слухи о военном перевороте и смещении действующего руководства ЛНР. Все это происходит на фоне вчерашней отставки главы МВД Игоря Корнета и информации о давнем конфликте между ним и Плотницким. 

Источники «Новой газеты» утверждают, что неизвестные вооружены стрелковым оружием и минометами. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий, который утром находился на рабочем месте, приказал им освободить город, однако они приказ проигнорировали. Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники правительства и Народного совета распущены по домам.

В центре Луганска проходят плановые антитеррористические учения, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. «В городе сегодня проходят учения, центр города закрыт, блокированы подъезды к государственным зданиям, в ближайшее время будут выпущены официальные заявления», — добавил он.

По его словам, в учениях принимают участие в том числе сотрудники в форме с опознавательными знаками «Беркута» (спецподразделение МВД Украины, распущенное в 2014 году), а учения предполагают охрану государственных зданий.

«Информацией не располагаю. Информацией не владею. Без комментариев», — сказал ГТРК ЛНР начальник ЦВО МВД ЛНР Сергей Колесников.

 
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