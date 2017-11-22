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Курс доллара на сегодня, 22 ноября 2017: доллар и евро нащупали годовой минимум - эксперты

Опубликовано 22.11.17 08:19 Курс доллара на сегодня, 22 ноября 2017: доллар и евро нащупали годовой минимум - эксперты

Курс валют на сегодня, 22 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 22 ноября 2017 составляет 59,46 руб., курс евро на сегодня равен 69,81 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 22 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,74 руб. при покупке и 60,86 руб. при продаже банком, курс евро на 22 ноября 2017 равен 67,99 руб. и 71,49 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Зварич Богдан констатирует, что в последние ужшкммт сессии курс рубля демонстрирует тенденцию к укреплению на фоне высокой волатильности торгов и снижению их объемов.

По мнению специалиста, открытие на валютной секции в среду будет зависеть от динамики рынка энергоносителей. точнее от его реакции на информацию по запасам углеводородов от Американского института нефти. Экспенрт полагает, что статистика API покажет их снижение, и это будет позитивно воспринято рынком, что, в свою очередь, приведет к подъему нефти сорта Brent выше 63 долларов за баррель.

"Мы не исключаем, что уже в первые часы доллар закрепится ниже важной отметки 59 рублей, что будет говорить в пользу его дальнейшего снижения и возможности отступления в район 57,5 рубля. Евро же на таком фоне может приблизиться к 69 рублям", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Он отметил, что рубль также будет поддерживать налоговый период, и в течение это дня будет способствовать продажам в основных мировых валютах.

По прогнозу Богдана, вечером  инвесторы обратят внимание на статистику по запасам углеводородов от минэнерго США. В случае, если официальная статистика подтвердит снижение запасов, то нефть предпримет попытки сделать еще один шаг к годовым максимумам в районе 64,5 доллара за баррель.

"В таком случае, рубль в рамках вечерней сессии продолжит позитивную динамику по отношению к основным мировым валютам", - добавил он.
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