В Белом доме подтвердили предстоящий разговор Трампа и Путина

Одной из тем телефонного разговора лидеров России и США может стать урегулирование северокорейской ядерной проблемы.

Белый дом подтвердил, что президент Дональд Трамп во вторник переговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудника пресс-службы американского лидера.

«Да, подтверждено», — заявил он.

Меж тем одной из тем телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать урегулирование северокорейской ядерной проблемы. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ближайшее ужшкммт время проведёт телефонные разговоры с американским коллегой Дональдом Трампом и лидерами ряда ближневосточных государств.

"На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых уже упомянул. Уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра – с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем – с лидерами стран региона", - заявил Владимир Путин.