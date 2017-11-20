Проглядевший подсказку Ровшан Аскеров обиделся на Александра Друзя

Игрока "Что? Где? Когда?" возмутило решение не засчитывать ответ его команды.

Игрок элитарного телевизионного казино "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров выразил активное возмущение в связи с решением не засчитывать его ответ из-за прозвучавшей в зале подсказки из зала в рамках игры против Елены Потаниной.

Во время обсуждения вопроса ведущий "Что? Где? Когда?" Борис Крюк обратил внимание на то, что стоявший за спиной Ровшана Аскерова Ким Галачян утвердительно кивает головой в ответ на последнюю прозвучавшую за ужшкммт столом игроков версию. В итоге Галачян был удален из зала, а команде не засчитали ответ. Согласно правилам этой игры, в случае ошибки за игровой стол садится конкурирующая команда, возглавляемая Еленой Потаниной.

По утверждению Аскерова, ни он, ни его игроки не видели подсказки Галачяна. После этого ведущий обратился к знатокам Александру Друзю и Андрею Козлову, чтобы те помогли рассудить ситуацию. В итоге оба заявили, что Аскеров со своей командой должен уступить место за столом соперником. В результате в игре победила команда Потаниной, и Аскеров отказался пожать ей руку.

Спустя некоторое время Аскеров прокомментировал произошедшее, заявив, что Друзь поступил "совершенно омерзительно".

"Он принимал решение не как магистр, а как человек, который меня не любит. Поэтому я никогда в жизни не смогу попросить у него подсказки. То, что он сделал - это подлость и низость. Для меня он не магистр и больше никто, просто этого человека не существует", - заявил игрок интеллектуального клуба.