Курс доллара на сегодня, 20 ноября 2017: эксперты рассказали о перспективах рубля на новой неделе

Курс валют на сегодня, 20 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 ноября 2017 составляет 59,63 руб., курс евро на сегодня равен 70,36 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По мнению экономиста Нордеа-банка Татьяны Евдокимовой, на новой торговой неделе российская валюта может получить поддержку на фоне пика налоговых платежей, приходящегося на 27 ноября. Однако в первой половине недели рубль будет немного ужшкммт слабее с евро из-за того, что в понедельник ожидается выступление главы ЕЦБ относительно стратегического сворачивания нестандартных мер монетарной политики.

"В среду ключевым событием для рынка станет выступление главы ФРС и публикация протокола заседания регулятора, которые потенциально могут несколько поддержать доллар. С учетом перечисленных факторов ожидаем укрепления рубля в рамках предстоящей недели в районе отметки 59 в паре с долларом", - констатирует Евдокимова. Ее слова приводит "КоммерсантЪ".

Глава блока стратегического развития СМП-банка Алексей Илющенко отмечает, что ключевым моментом, определяющим движение валют на предстоящей неделе станет информационный фон вокруг предстоящего заседания ОПЕК.

"Большинство участников рынка сходятся во мнении, что ограничение добычи будет продлено, при этом рынок будет очень чутко реагировать на любые заявления по этому вопросу, которые могут прозвучать. Мы предполагаем, что волатильность в паре рубль-доллар на этом фоне будет достаточно высокой", - отметил он.

В свою очередь, ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова напоминает, что доллар, споткнувшись об отметку 61 руб. откатился почти к 59 руб.

"Мы все еще не видим причин, по которым на ближайшей неделе уровень 61 руб./$ может быть пройден. Нефтяной рынок замер в режиме ожидания саммита ОПЕК 30 ноября. И в нефтяных котировках уже учтен сценарий объявления о продлении сделки ОПЕК+. Таким образом, серьезных изменений цен на нефть на неделе с 20 по 24 ноября не прогнозируется. Среднесрочный диапазон торговли нефти остается прежним: $60–65 за баррель", - сказала аналитик.