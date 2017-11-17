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В Петербурге найден мертвым актер из «Морских дьяволов»

Опубликовано 17.11.17 19:11 В Петербурге найден мертвым актер из «Морских дьяволов»

Тело Салеева обнаружили в ванной комнате в его квартире в Санкт-Петербурге.

На 48-м году жизни скончался актёр Сергей Салеев, известный по ролям в сериалах "Морские дьяволы. Смерч-3", "Дело было в Гавриловке" и "Важняк. Игра на вылет". Об этом сообщает Лайф.

Тело Салеева обнаружили в ванной комнате в его квартире в Санкт-Петербурге. Причина смерти актёра неизвестна. По данным издания, артист умер еще 1 ноября, но широкое распространение новость получила только сейчас, так как встал вопрос как быть с домашними питомцами ужшкммт артиста (два кота и щенок).

По словам друзей Салеева, щенка удалось пристроить довольно быстро, с котами - сложнее.

"Не стала друга моего Сереги Салеева... Конечно, остались у него дела недоделанные... а еще две кошки и собачонок совсем маленький", - пишет в Facebook знакомая артиста Ольга Торощина.

"Рыжий Кекс, четырех лет от роду, кот приличный, горшок, сушка, да и все остальное по правилам делает. А серый годовалый Швепс, настоящий хулиган. Но не по злобе кошачий, а просто молод и горяч. Не успел Серега его "отфебержетить", а может мужская солидарность не позволила))) Но я очень хорошо знаю, как трепетно и нежно Серега относился к братьям нашим меньшим!", - так описала питомцев Торощина.

Сам Салеев последний раз выходил на связь в конце октября.

"Жизнь - лучшее, что дано таким безудержным идиотам, как мы, отдающим "бездельникам" в зале самое лучшее, сокровенное, истинное, ничего ничего не требуя взамен. Слава профессии, слава, Актерам слава!", - написал он.

Последний комментарий датирован 27 октября. По предварительной информации, одной из причин смерти могли стать проблемы с алкоголем.
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